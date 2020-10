Avant l’épisode Dancing With the Stars de lundi, PEOPLE a partagé un clip exclusif qui révélait que Cheryl Burke avait subi une blessure à la tête lors des répétitions. Son partenaire, AJ McLean, est rapidement venu à ses côtés pour la voir après qu’elle ait chuté et se soit cogné la tête sur la piste de danse. Malgré la blessure, elle a fini par sortir pour l’épisode en direct alors que les deux dansaient le tango sur «Psycho» d’Intermezzo Orchestra et recevaient un 26.

Un jour après avoir joué, Burke a donné un aperçu de sa blessure et où elle et McLean iront à partir d’ici. Elle a dit que son adrénaline l’avait aidée à traverser la routine de lundi, bien qu’elle ait admis qu’elle avait commencé à ressentir un peu d’inconfort le lendemain matin: «Aujourd’hui, j’ai été assez endolori, mais je ne peux pas rester à l’écart pour moi. Malgré une certaine douleur, elle a dit qu’elle n’allait nulle part et qu’elle continuerait de se qualifier pour la compétition: «Il n’y a pas de quoi rester à l’écart pour moi. Avant cette saison, Burke avait vu certains de ses partenaires célèbres devoir quitter la compétition en raison d’une blessure, le plus récemment la saison dernière lorsque Ray Lewis avait dû quitter la série après qu’une blessure l’avait éliminé de la compétition.

Une mise à jour sur ma blessure: mon adrénaline m’a fait passer la nuit dernière, je n’ai commencé à ressentir les répercussions de ma chute qu’à mon réveil ce matin. Aujourd’hui, j’ai été assez endolori, mais je ne suis pas assis sur la touche! – Cheryl Burke (@CherylBurke) 28 octobre 2020

Burke a maintenant ses vues sur l’épisode de double élimination de la semaine prochaine. Elle s’attend à ce que les deux livrent une «danse belle et émouvante» lundi prochain dans ce qui sera sûrement un épisode chargé qui fera passer le champ de neuf couples à sept. «Préparez vos mouchoirs», suggéra Burke à ses fans. «Notre rumba ne sera pas seulement un saccadé de larmes, mais une danse qui racontera également une histoire d’espoir et de lumière à travers le mouvement. À six jours du prochain épisode, leur choix de chanson n’a pas encore été révélé, mais si c’est quelque chose comme Burke le fait, c’est sûr qu’il plaira à la foule.

Après avoir atteint le Top 9, McLean a partagé une vidéo des deux sur son Instagram. Il a écrit dans sa légende qu’il était nerveux lors de l’élimination mais a remercié les fans de toujours les faire passer. Il a également crié à Burke avant le spectacle pour avoir traversé sa blessure: «Elle est l’incarnation d’une bada – et je suis tellement fier d’être son partenaire.

Dancing With the Stars entreprendra sa double élimination lundi prochain à 20 h HE sur ABC.