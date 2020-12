Cheryl Burke a eu toute une course sur Dancing With the Stars. La carrière de la danseuse professionnelle au concours ABC s’est étendue sur deux décennies après avoir terminé sa 23e saison. Après la fin de sa dernière course de la saison 29 avec son partenaire AJ McLean, des spéculations ont commencé à savoir si elle raccrocherait ou non ses chaussures Dancing With the Stars.

La femme de 36 ans a eu les rumeurs elle-même en apparaissant sur le podcast Chicks in the Office de Barstool Sports au début du mois de novembre, Burke a cité son âge, le bilan physique qui accompagne le sport et a expliqué qu’il était temps de raccrocher ces chaussures.” Cependant, c’était avant la fin de cette saison avec McLean, qui, comme elle l’a suggéré lors de ce podcast spécifique, elle veut sortir en tête. Maintenant, Burke semble être un peu plus encline à revenir si on lui demande de revenir.

«Vous ne pouvez jamais dire jamais», a déclaré Burke à PopCulture au téléphone. Burke, qui a récemment été intronisée au Temple de la renommée asiatique, a déclaré qu’elle serait prête à revenir pour la saison 30, mais peut-être pas en tant que candidate. «J’espère juste que la série pourra également me voir sous un jour différent», a expliqué Burke. «J’adorerais être juge. J’ai le sentiment que je pourrais réellement aider les couples, les encourager et aussi les aider à s’améliorer. La série se déroule généralement avec trois juges, mais en a utilisé un quatrième de temps en temps et a également fait appel à des juges invités. On ne sait pas non plus à quoi ressemblera le panneau avec Len Goodman ne faisant pas la saison dernière en raison de la pandémie de coronavirus et étant à la place remplacé par Derek Hough.

Quoi qu’il en soit et chaque fois qu’elle décide de s’éloigner du sol, Burke pense que les concurrents de l’émission pourraient vraiment utiliser un «troisième œil» pour rendre l’expérience plus fluide. «Nous en avons toujours besoin», a avoué Burke. «En tant que professionnels, il est difficile de tout faire correctement en ce qui concerne la chorégraphie. Et puis aussi, cette personne qui les critique quand tu danses avec eux, tu ne peux pas tout voir. Burke a évoqué son passage à Dancing With the Stars Juniors, au cours duquel les duos ont été rejoints par un mentor. Elle a dit que cela s’est avéré «très utile». Cela, selon elle, éliminerait également toute mauvaise communication potentielle qui se produit lorsque les juges donnent leurs critiques, ce qui est le seul retour que les danseurs reçoivent toute la saison. Burke a mentionné comment Kaitlyn Bristowe, l’éventuelle gagnante de la saison 29, avait eu ses disputes avec Carrie Ann Inaba en raison d’une mauvaise communication. Burke pense qu’avoir cette paire d’yeux supplémentaire pour aller avec le professionnel serait un énorme coup de pouce pour les célébrités.

Néanmoins, l’avenir de Burke laisse quelques questions en suspens. Pourtant, il semble certainement qu’elle n’est pas prête à abandonner Dancing With the Stars, que ce soit pour sa 24e saison en tant que compétitrice ou pour occuper un nouveau poste.