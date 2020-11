Cheryl Burke évoque les rumeurs selon lesquelles son compatriote professionnel Dancing With the Stars Gleb Savchenko aurait eu une liaison avec Crishell Stause de Selling Sunset pendant la saison en cours du concours de danse ABC avant d’être éliminé et d’annoncer par la suite son divorce de sa femme de 14 ans Elena Samodanova. .

Burke, qui a été éliminé de DWTS aux côtés de son partenaire de danse AJ McLean la semaine après Savchenko et Stause, a discuté de «l’éléphant dans la salle» sur le podcast Pretty Messed Up, qu’elle et McLean coanimèrent. “Ce n’est pas parce qu’ils sèchent la bosse à la télévision que c’est réel”, a déclaré Burke. “C’est tout. Quand vous êtes dans ce monde d’Hollywood, vous faites des émissions de télé-réalité et ce genre de choses arrive.”

Se référant apparemment à la danse sensuelle que Stause et Savchenko ont exécutée au cours de leur dernière semaine dans l’émission, qui mettait en vedette un lit comme accessoire, Burke a comparé le fait de faire une danse torride à la télévision à jouer dans une scène de sexe dans un film. La pro a ajouté qu’elle ne savait pas si quelque chose s’était passé entre les deux, mais a sympathisé que cela “ne puisse pas être facile” pour Savchenko ou Samodanova, qui ont annoncé qu’ils s’étaient séparés vendredi. Ils partagent leurs filles Olivia, 9 ans, et Zlata, 3 ans. “S – arrive, mais je ne dis pas que quelque chose s’est passé avec eux”, a noté Burke. “En ce moment, c’est juste un gros problème parce que Gleb et sa femme se séparent.”

Après que les deux ont annoncé leur divorce, Samodanova a déclaré à PEOPLE que sa confiance en Savtchenko avait été “irrévocablement brisée” en raison de sa présumée “infidélité continue”. Elle a ajouté que “assez c’est trop”, l’accusant d’une “relation inappropriée récente” dans laquelle il voyait une autre femme qui lui achetait des cadeaux coûteux alors qu’il était encore marié. Savchenko a rétorqué que sa relation avec Stause était “strictement platonique” et que la cause de son divorce était “des problèmes de longue date” dans son mariage, et non l’infidélité.

Stause s’est également prononcée contre la spéculation qu’elle et Savchenko auraient eu une relation amoureuse après son divorce très médiatisé avec la star de This Is Us Justin Hartley. “Je suis tellement attristée par la nouvelle de la scission de Gleb et Elena. Il est regrettable que cela ait provoqué des rumeurs sur ma vie personnelle”, a-t-elle écrit sur son histoire Instagram après que des rumeurs aient commencé à tourbillonner. “Comme vous pouvez l’imaginer, les innombrables heures d’entraînement et de répétitions de danse ont créé une forte amitié solidaire, mais rien de plus. Je ne souhaite que le meilleur à Gleb et Elena pendant cette période malheureuse.”