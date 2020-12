Cheryl Burke, la favorite de Dancing With the Stars, a enfin l’occasion de voir sa famille après près d’un an d’intervalle. Burke, qui s’est associé à AJ McLean des Backstreet Boys lors de la saison 29, a tweeté à propos de la réunion samedi. Burke, 36 ans, a expliqué qu’elle n’avait pas revu sa famille depuis février. En mars, la pandémie de coronavirus a forcé des fermetures aux États-Unis

En conséquence, Burke est restée à l’écart de ses proches. De plus, lorsque les tests se sont étendus, Burke a dû rester en quarantaine avec juste son mari, Matthew Lawrence. Afin de concourir sur Dancing With the Stars, elle devait être très attentive à éviter une éventuelle exposition au nouveau coronavirus qui cause le COVID-19. Maintenant que ses engagements envers la série ABC sont terminés, Burke et sa famille ont été testés et ils ont estimé qu’il était sûr de se réunir. Faites défiler pour voir une photo de la famille de Burke, ses réflexions sur la réunion et quelques réactions de fans.

Je n’ai pas vu ma famille depuis la mi-février avant que la pandémie ne frappe, et comme j’étais sur #DWTS cette saison, il était important que je sois uniquement entouré des personnes avec lesquelles j’ai été mis en quarantaine, à savoir mon mari et nos amis à quatre pattes. . 🐊🐢🦎 pic.twitter.com/kUQsX57V8k – Cheryl Burke (@CherylBurke) 5 décembre 2020

prevnext

Je me considère tellement béni et chanceux que nous ayons pu récemment passer quelques jours ensemble (bien sûr, après que tout le monde ait été testé!). Pendant une période comme celle-ci, cela a vraiment tout mis en perspective pour moi. Il n’y a rien que je chéris vraiment plus que le temps en famille. – Cheryl Burke (@CherylBurke) 5 décembre 2020

prevnext

Assurez-vous de dire à vos proches, qu’ils soient physiquement avec vous ou non, à quel point vous les aimez autant que vous le pouvez! Notre temps ici est si précieux, alors faites-leur savoir régulièrement à quel point ils comptent vraiment pour vous. Je vous aime tous tellement! ♥ ️ – Cheryl Burke (@CherylBurke) 5 décembre 2020

prevnext

Réactions

La famille est tout, c’est le lieu où l’amour ne s’arrête jamais! Tu es une fille très douce Cheryl! Il n’y a rien de plus important que les êtres chers! Un gros bisou..💖😘 – ❁𝒃𝒊𝒍𝒍𝒂❁ (@CrazyOverBsB_) 5 décembre 2020

prevnext