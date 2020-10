La pro de Dancing With the Stars Cheryl Burke s’est blessée à la tête lors de ses répétitions avec le chanteur des Backstreet Boys AJ McLean dimanche. La blessure a été révélée dans un extrait publié par PEOPLE quelques heures seulement avant la diffusion de l’épisode de lundi et il n’est pas clair si elle pourra rejoindre McLean sur la piste de danse. McLean et Burke ont atteint le Top 10 et sont programmés pour danser le tango sur “Psycho” par Intermezzo Orchestra.

Dans le clip, McLean explique que leur répétition sur scène “ne s’est pas bien passée”. L’accident s’est produit “si vite, j’ai juste entendu sa tête heurter le sol”. Burke a perdu pied pendant qu’ils se préparaient pour la danse et sa tête a heurté le sol de la salle de bal. Immédiatement après l’accident, McClean a rampé vers Burke pour lui demander si elle allait bien. Un médecin a été appelé sur les lieux pour aider Burke, à qui on a dit de prendre le reste de la journée. On ne sait pas si Burke sera de retour pour l’épisode de lundi, qui commence à 20 h HE sur ABC. Elle est la pro DWTS la plus ancienne, ayant rejoint la série dans la saison 2.

Ce n’est pas la première blessure parmi les danseurs professionnels de la saison 29 de DWTS. Peta Murgatroyd, qui a dansé avec l’ancien joueur de la NFL Vernon Davis jusqu’à leur élimination la semaine dernière, a révélé qu’elle avait “sauté” trois de ses côtes pendant la “nuit des années 80” épisode. Elle s’est précipitée hors de la scène immédiatement après la fin de l’épisode pour voir l’équipe médicale de l’émission.

Quand j’ai obtenu les scores des juges la semaine dernière, je me tenais là à penser: “ Quelque chose ne va pas ” “, a déclaré Murgatroyd à Entertainment Tonight la semaine dernière.” Je pouvais juste sentir que cela se raidissait … et en partant, nous sommes montés les escaliers pour remonter dans notre zone de skybox, et je ne pouvais pas tourner la tête. “

Ceci est une histoire de rupture et continuera d’être mise à jour.