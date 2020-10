Cheyenne Floyd célèbre sa 28e année avec style, célébrant aux côtés de son ex-petit ami Zach Davis pour confirmer que les deux sont de retour ensemble. La star de Teen Mom OG a partagé deux photos de son anniversaire lundi, dont l’une la montrait en train d’embrasser Davis alors que sa fille Ryder, âgée de 3 ans, souriait à la caméra. «Béni et hautement favorisé», a écrit Floyd sur son Instagram. “Je ne peux pas croire que je me suis réveillé avec ce merci [Zach Davis]. »

En arrière-plan, vous pouvez voir une salle pleine de fleurs, de ballons et de cadeaux d’anniversaire, dont elle a partagé une autre photo sur les réseaux sociaux. «Je ne peux toujours pas surmonter ça… 28 douzaines de roses», a-t-elle légendé la photo, ajoutant à son copain à côté d’une autre photo de baiser, «Merci pour le meilleur anniversaire.»

L’ancienne du Challenge a pu passer sa journée spéciale avec sa famille et ses amis, admirant la vue depuis un bateau après avoir commencé la journée avec des massages de groupe qui comprenaient Ryder, qu’elle partage avec l’ex Cory Wharton, et Davis, dont la table était correcte. à côté de la sienne. «Vous préparez tous vos fils, parce que Ryder attendra ce traitement», a-t-elle sous-titré la vidéo de son enfant en train de se faire dorloter.

Davis est brièvement apparue sur Teen Mom OG en octobre 2018, lorsque Floyd a révélé qu’elle avait du mal à équilibrer sa relation avec son petit ami et sa relation de coparentalité avec Wharton. “Cory est super avec moi quand Zach et moi sommes mauvais”, a-t-elle déclaré dans l’émission. “Et Zach est bon avec moi quand Cory et moi nous battons.”

S’adressant à PopCulture en avril, Floyd a révélé que malgré ses disputes parentales avec Wharton à la télévision, elle est «heureuse» que MTV diffuse des images de leur relation imparfaite. «Beaucoup de gens disent: ‘Êtes-vous en colère que cela vous montre vous battre?’ Je me dis: “Non, parce que les gens pensent que nous naviguons tout le temps en douceur, et ce n’est pas ça” “, expliquait-elle à l’époque. “J’ai l’impression d’être coparental, j’apprends quelque chose de nouveau chaque jour. Nous apprenons toujours à être les parents de Ryder et cela ne s’arrêtera jamais.”

Ayant récemment ajouté la fille de Wharton, Mila Mae, avec Are You the One? Alun Taylor Selfridge il y a cinq mois, Floyd a ajouté qu’elle était heureuse de montrer la dynamique d’une famille recomposée moderne à la télévision. «Notre situation n’est pas traditionnelle, les gens aiment le souligner… mais c’est notre norme. Nous sommes habitués à être une famille», dit-elle.