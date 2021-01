Des semaines après avoir révélé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant, la star de Teen Mom OG, Cheyenne Floyd, a officiellement partagé le sexe de son bébé vendredi. Sur Instagram, Floyd a partagé des vidéos et des photos d’un sexe emballé révélant qu’elle a tenu récemment. Comme on le voit dans ces articles, Floyd et son petit ami Zach Davis vont avoir un petit garçon. La personnalité de MTV est déjà maman de sa fille Ryder, âgée de trois ans, qu’elle partage avec la star du Challenge Cory Wharton.

“C’est un garçon!” Floyd a écrit sur Instagram, sous-titrant une vidéo de ses amis et de sa famille célébrant cette nouvelle passionnante. «Je suis peut-être encore sous le choc d’avoir un garçon. Le bonheur est un euphémisme pour essayer d’expliquer ce que nous ressentons. Ma famille et moi sommes ravis !! Ryder voulait un petit frère et jure qu’elle savait tout ce temps. Je sais elle va être une grande soeur incroyable. Maman et papa vous aiment et ont hâte de vous rencontrer. ” Puisque leur fête s’est déroulée au milieu de la pandémie COVID-19, Floyd a assuré à ses fans que toutes les personnes présentes “avaient été mises en quarantaine et avaient été testées 3 à 4 fois avant d’assister à notre révélation de genre pour nous assurer que nous étions aussi en sécurité que possible”.

Un jour avant de publier les nouvelles de sa fête de révélation du sexe, Floyd a taquiné qu’elle partagerait la révélation avec ses fans. À la veille du Nouvel An, la star de Teen Mom OG a écrit sur Instagram: «2020 a été une année d’enfer, une que nous n’oublierons pas. Il a été rempli de tant de hauts et de bas. Je suis prêt à affronter 2021 avec une nouvelle énergie et un esprit positif. Cette année, Dieu m’a béni d’une manière que je n’aurais jamais pu imaginer. Je suis honoré d’être maman pour la deuxième fois! Nous sommes ravis de partager avec vous ce que nous avons! »

Floyd et Davis seraient sortis ensemble en 2018 avant de se séparer, selon E! Nouvelles. Ils ont confirmé qu’ils s’étaient réconciliés en octobre 2020. Le 17 décembre, Floyd a annoncé qu’elle attendait son deuxième enfant avec Davis. Pour annoncer la nouvelle, le couple, avec la fille de Floyd, Ryder, a posé pour une série de belles photos alors que la future maman montrait sa bosse de bébé. Elle a légendé les photos avec, en partie, “Nous sommes extrêmement bénis et honorés que ce petit nous ait choisis comme parents. Nous avons prié pour ce moment et nous voulions le garder aussi longtemps que possible.”