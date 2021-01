Kanye West et Kim Kardashian n’ont pas été claires sur leur relation ces derniers mois, alors même qu’un divorce se profile.

Kim Kardashian et Kanye West sont au milieu de l’ouragan, et même ainsi, leur famille est toujours charmante.

Après que Kanye s’est porté candidat à la présidence (et Kim ne l’a pas pleinement soutenu), leur relation a commencé à décliner.

En juillet, tout s’est compliqué, car on a vu Kim pleurer dans la voiture de Kanye pendant qu’ils avaient une conversation sur le parking de Wendy’s dans le Wyoming.

À ce jour, Kanye est resté dans son ranch, loin de sa famille, et a révélé des détails horribles sur sa relation avec Kim à travers Twitter.

Pendant ce temps, leurs enfants continuent de s’occuper de leurs nounous et semblent totalement inconscients de ce qui se passe entre leurs parents.

C’est ainsi que Chicago et Saint (âgés de 2 et 5 ans) ont été vus à Holmby Park à Beverly Hills sans leurs parents.

Montés dans une Lamborghini orange, les plus petits ont apprécié le parc, avec tout et leurs casques bien placés pour éviter les rayures.

Bien que leurs frères et sœurs North et Psalm (qui sont les plus vieux et les plus jeunes des Wests) n’étaient pas avec eux, ils ne semblaient pas les manquer, ni leurs parents.

Alors que tout va bien entre Kim et Kanye, c’est réconfortant de voir les petits avec des sourires sur leurs visages.

