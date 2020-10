La plupart des procédures criminelles qui dominent les programmes télévisés aux heures de grande écoute feront face à la brutalité policière et au racisme à leur retour le mois prochain, y compris le PD de Chicago Jason Beghe, qui a joué le rôle du sergent-détective Hank Voight depuis le lancement de l’émission en 2014, a déclaré les problèmes déclenchés par la mort de George Floyd à Minneapolis et le mouvement Black Lives Matter seront traités dans la huitième saison à venir. Chicago PD sera enfin de retour sur NBC le mercredi 11 novembre, avec Chicago Fire et Chicago Med.

“Je pense que nous ressentons un certain sens de responsabilité pour aborder ces problèmes, ce qui est amusant et stimulant. Heureusement, nous avons de bons écrivains et de bons conseillers”, a expliqué Beghe lors d’une discussion avec l’acteur du FBI Julian McMahon pour la chaîne YouTube de Wolf Entertainment. “Je suis vraiment fier de nos premiers scripts, j’espère qu’ils ne sont pas seulement divertissants. Nous essayons, sans être grandioses, d’être utiles.” Beghe a déclaré que le temps supplémentaire entre la finale de la saison 7 et le tournage de la saison 8 avait donné aux acteurs et aux scénaristes plus de temps pour avoir des conversations entre eux, avec des conseillers et des policiers sur la façon de résoudre ces problèmes à la télévision.

Beghe a déclaré qu’il y avait une “suite parfaite” de la finale involontaire de la saison 7, où un policier a profilé un jeune homme noir, et la première de la saison 8, rapporte Deadline. Dans les nouveaux épisodes, la série reprendra à partir de là et “tirera les choses plus importantes”, a déclaré Beghe. L’acteur souhaite également voir comment le personnage de Voight existe dans la nouvelle atmosphère. “Donc c’est amusant, mais c’est une responsabilité. Il y a peut-être des gens qui sont offensés, il y a peut-être de nouveaux fans”, a-t-il expliqué, ajoutant que l’émission “se déroule dans les deux barils flamboyants”.

La nouvelle saison comprendra également un scénario de réforme de la police, alors que l’ancienne star de l’Empire, Ari Parker, a été choisie pour le poste de surintendant adjoint Samantha Miller la semaine dernière, rapporte TVLine. Le personnage déménage à Chicago d’Atlanta et est un partisan de la réforme de la police «progressiste». Miller vise à aider Voight et son unité de renseignement à s’adapter à une réalité changeante, mais n’acceptera aucune violation des nouvelles directives qu’elle met en place. Alors que Parker rejoint le casting, Lisseth Chavez, qui a joué le rôle de l’officier Vaness Rojas, a quitté la série pour jouer le rôle d’Esperanza “Spooner” Cruz dans The CW’s Legends of Tomorrow.

Chicago PD n’est pas le seul drame policier qui cherche à apporter des changements après les manifestations de l’été. Law & Order: Le showrunner de l’Unité spéciale des victimes, Warren Leight, a déclaré que les personnages de la série se retrouveraient dans une ville de New York un peu différente. La ville «peine à rentrer d’une terrible pandémie et des mois de manifestations et de retombées politiques après George Floyd… une ville qui a perdu confiance dans le NYPD et le bureau du DA», a-t-il déclaré à TV Insider plus tôt ce mois-ci.