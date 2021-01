Bien que nous ne sachions pas avec certitude si Kohan et Hernández sont vraiment séparés, l’absence de photos ensemble dans leurs comptes IG est très perceptible; Il a seulement reçu un message dans lequel il a accepté que sa femme encore fasse partie de la «grande équipe» qu’il a à côté de ses enfants Nala et Noah, qu’il appelle affectueusement «El Cachetón».

Ce qui est certain, c’est que l’amitié entre ‘Chicharito’ et son entraîneur personnel, Diego Dreyfus, n’a pas été le moins du monde affectée par les rumeurs selon lesquelles l’entraîneur avait une relation avec Sarah et que le fruit de cela C’était Noah, et nous pouvions déjà revoir le footballeur et l’entraîneur ensemble.

C’est à travers un Insta Stories que Javier a republié, dans lequel il peut être vu tout en faisant des exercices intenses pour rester en forme, quelque chose dont il a besoin pour tenir la promesse qu’il a faite au LA Galaxy dans sa dernière publication. Diego tient la caméra et l’encourage à continuer.

Le message que Diego lui envoie est que de bonnes choses arrivent à des gens qui le méritent, comme son ami Javier, il est donc très déraisonnable de penser que si le joueur n’a pas de conflit avec celui qui a été dit, il est le supposé vrai père de Votre bébé ne devrait pas non plus les avoir avec votre partenaire, mais cela ne sera pas connu avant que Hernandez ou Kohan ne fassent une annonce officielle.