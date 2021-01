Si vous ĂȘtes amateur de chilaquiles comme nous, cette recette de chilaquiles en sauce rouge vous enchantera. La sauce est prĂ©parĂ©e avec une base de tomates, de piment d’arbol et de piment guajillo. Celui-ci Ă tomber!

Pour préparer cette recette de chilaquiles en sauce rouge, vous aurez besoin des éléments suivants Ingrédients:

1 kilo de tortillas de maĂŻs (2 Lb) 1 tasse d’huile vĂ©gĂ©tale3 tomates ou tomates3 piments guajillo2 piments arbol75 ml d’eau1 ailÂŒ oignon pour la sauceÂŒ d’oignon en julienne pour accompagner1 pincĂ©e d’origan Sel au goĂ»t1 tranche de coriandre hachĂ©e1 cuillĂšre Ă soupe d’huile vĂ©gĂ©tale

Donne 4 portions

Le Groupe Grosby

préparation

Couper les tortillas en 4 parties sur une planche en formant des triangles.Dans une poĂȘle Ă feu moyen-vif, verser l’huile Ă frire et quand elle est chaude, ajouter les triangles sans Ă©pisser. Laissez-le frire pendant 2 minutes jusqu’Ă ce qu’il soit dorĂ© des deux cĂŽtĂ©s. Retirer lorsque la couleur est uniforme des deux cĂŽtĂ©s et laisser reposer sur une serviette pour Ă©liminer l’excĂšs d’huile. RĂ©pĂ©tez avec tous les triangles. RĂ©server.Dans une casserole Ă feu moyen, chauffer l’eau et ajouter les piments guajillo et les piments arbol sans graines, et les tomates. Faire bouillir pendant 4-6 minutes ou jusqu’Ă ce que les piments soient tendres et que les tomates soient lĂ©gĂšrement cuites. MĂ©langer les piments (guajillo et arbol), 1/4 tasse d’eau oĂč les piments ont Ă©tĂ© cuits, 1/4 d’oignon, le gousse d’ail, poivre et origan au goĂ»t. MĂ©langer jusqu’Ă ce que la sauce soit homogĂšne.Dans une poĂȘle Ă feu moyen, ajouter l’huile et verser la sauce. Assaisonner de sel au goĂ»t si nĂ©cessaire, remuer, couvrir et laisser mijoter 10 minutes, puis baisser Ă feu doux et ajouter les frites Ă la sauce et remuer soigneusement jusqu’Ă ce qu’elles soient imprĂ©gnĂ©es de la sauce. Cuire 5 minutes, servir chaud, ajouter la crĂšme, l’oignon coupĂ© en julienne, le fromage rĂąpĂ© et la coriandre pour dĂ©corer.

