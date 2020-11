C

La moitié d’un soleil jaune de himamanda Ngozi Adichie a été couronnée lauréate préférée du public du Prix féminin de la fiction.

Le “Gagnant des gagnants” est un prix unique pour marquer le 25e anniversaire du Prix de la femme. Parmi les autres auteurs de la liste restreinte figuraient Zadie Smith, Andrea Levy, Lionel Shriver, Rose Tremain et Maggie O’Farrell.

Des milliers de lecteurs ont rejoint la campagne «Reading Women», visant à lire les 25 gagnants précédents avant de voter sur leurs favoris en septembre.

La moitié d’un soleil jaune a remporté le prix pour la première fois en 2007. Situé au Nigeria pendant la guerre amère du Biafra, c’est un livre déchirant et obsédant qui met en lumière un conflit souvent oublié. Adichie a façonné son roman à partir de témoignages de parents et d’amis, remplissant l’histoire de couleurs, de vie et de détails complexes.

Le livre est sorti en 2006 et a été acclamé par la critique mondiale, puis adapté en un film mettant en vedette Chiwetel Ejiofor et Thandie Newton. Adichie a été traduite en trente langues et a également remporté de nombreux prix pour ses autres romans, Purple Hibiscus et Americanah.

L’auteur, qui vit maintenant à Lagos, était ravie d’entendre parler de son dernier prix: «Je suis particulièrement émue d’être élue ‘Gagnant des gagnants’ parce que c’est le prix qui a d’abord attiré un large lectorat à mon travail – et a également m’a fait découvrir le travail de nombreux écrivains talentueux.

Kate Mosse, fondatrice et réalisatrice du Women’s Prize for Fiction, a ajouté: “Je suis ravie que Half of a Yellow Sun ait remporté la médaille d’argent” Winner of Winners “. Notre objectif a toujours été de promouvoir et de célébrer les classiques de demain aujourd’hui et de construire une bibliothèque de fiction internationale exceptionnelle, diversifiée et exceptionnelle écrite par des femmes.

«La campagne« Reading Women »a été le moyen idéal pour présenter à une nouvelle génération de lecteurs l’éclat de tous nos vingt-cinq lauréats et pour honorer la qualité phénoménale et la diversité des écrits féminins du monde entier. Félicitations à Chimamanda Ngozi Adichie et voici notre prochain quart de siècle! “

Une partie du prix comprend une édition en argent spécialement commandée de la statuette annuelle du Prix, connue sous le nom de «Bessie», qui a été créée et offerte à l’origine par l’artiste Grizel Niven.

Waterstones et 4th Estate se sont également associés pour créer une édition cartonnée exclusive de Half of a Yellow Sun, disponible en pré-commande dès maintenant chez Waterstones. Le livre sera également disponible à l’achat dans le cadre de l’événement.