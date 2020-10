“Chin..a su ma ..” Erika Buenfil au volant avec El Escorpión | Instagram

40 ans de succès sur le petit écran n’ont pas suffi aux dirigeants de Televisa pour envisager de ne pas licencier l’actrice Érika Buenfil, qui souligne que ce n’était pas facile de l’accepter, cela faisait partie de la question qu’il abordait au volant avec le Scorpion d’or.

Buenfil, est un autre des artistes qui a perdu l’exclusivité dans la célèbre société de production et a récemment parlé du sujet avec rien de plus et rien de moins que le célèbre personnage dans le masque “Le scorpion d’or“.

Pendant de nombreuses années, la chaîne de télévision San Ángel a été le lieu qui a accueilli de nombreuses figures du milieu artistique, mais ces dernières années, on a parlé d’une crise qu’elle a traversée et qui conduirait au licenciement d’une grande partie des acteurs. qui a collaboré pendant de nombreuses années dans cette entreprise.

Érika Buenfil faisait partie de celles qui figuraient également sur la liste et ont récemment ouvert son cœur au “Golden Scorpion”, après s’être entretenue avec le célèbre youtubeur au volant.

Ce personnage a obtenu une grande acceptation auprès du public via sa chaîne YouTube puisque dans ses interviews, bien qu’ils aient un peu de censure, il permet un climat de confiance plus ouvert avec les célébrités qui lui rendent visite.

Les causeries se déroulent au sommet d’une voiture et tandis que l’homme masqué se promène dans les lieux, il offre une conversation agréable et amusante mais aussi avec de nombreuses confessions.

A cette occasion c’est Érika Buenfil qui a déjà abordé la question de son départ Televisa, a ouvertement révélé sa réaction lorsqu’il a découvert qu’il avait perdu l’exclusivité.

Il dit que “Chin … a su ma …”: dit le chauffeur, des mots auxquels Buenfil a réagi en riant.

Celle qui à une époque était considérée comme “reine des telenovelas” mène aujourd’hui une grande popularité en TIC Tac et d’autres plateformes mais il assure qu’il y est parvenu en grande partie grâce à l’impulsion de son fils Nicolás, qui lui a également fourni des conseils pour gérer les réseaux sociaux.

À ce moment-là, Erika a décrit avoir traversé d’autres situations et a découvert plus tard qu’elle avait déjà perdu l’exclusivité, alors elle a senti que le monde s’effondrait.

Il s’avère qu’ils m’ont sorti de Televisa, c’était un coup dur, imaginez, c’était un divorce à teinter … Il y a eu une réduction de personnel et comme il y en a eu beaucoup, après 40 ans ils ont enlevé mon exclusivité, je le comprends et les portes sont toujours ouvertes, En fait, je continue quand il y a des projets là-bas, a déclaré Buenfil.

Alors que le désormais célèbre youtubeur l’écoutait, il n’a pas manqué l’occasion d’y ajouter un cachet d’humour qui le caractérise et a interrompu l’actrice en disant que la chaîne de télévision San Angel pouvait aller au “menton …”, a-t-il souligné, c’étaient les mots Goodfil.

Ce à quoi elle a dit: «Non, il a dit ça», répondit-elle en riant.

Buenfil a continué à raconter cette horrible expérience, révèle qu’à ce moment-là il ne savait pas ce qu’il allait faire et a même couru pleurer avec son fils Nicolás qu’il serrait très fort dans ses bras, il révèle que c’est ce que son propre fils a répondu:

Maman, qu’est-ce que tu t’inquiètes s’il y a des réseaux sociaux, c’était le début dans le monde des plateformes pour l’actrice décrite.

Après avoir ouvert son compte Tik Tok, l’histrionique s’est rapidement positionnée parmi les favoris, ajoutant un grand nombre d’adeptes qui l’ont amenée à être couronnée «La Reina del Tik Tok» et «Tía de México», autant de ses fans.

Plus tard, il a été encouragé à ouvrir YouTube et Instagram où il partage également un nombre constant de vidéos qui suscitent beaucoup d’émotion et d’acceptation parmi les internautes.