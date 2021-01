Depuis que Chip et Joanna Gaines ont gagné le cœur de millions de personnes sur le réseau HGTV avec leur émission à succès Fixer Upper, ils ont continué à créer leur propre empire entre leur ligne d’articles pour la maison, à écrire des livres et à créer leur propre réseau. Après que les fans se soient séparés de la douce paire lorsqu’ils ont décidé de s’éloigner de toutes les caméras pendant quelques années, ils sont maintenant de retour. En fait, le couple vient de sortir sa première bande-annonce pour leur nouvelle émission Fixer Upper: Welcome Home, qui sortira le 29 janvier sur leur propre réseau, le Magnolia Network.

Dans la bande-annonce, la première scène montre le couple reconnaissant qu’il est de retour et prêt à partir. Ensuite, ils parcourent une série de maisons en besoin ou en rénovation et présentent rapidement à leur public diverses personnes qu’ils aident tout au long de la saison. “Cela ne ressemblera à rien de ce que nous avons jamais vu auparavant,” commence Chip. “C’est bon d’être de retour ici.” Sa femme intervient en disant: «C’est faire ce que j’aime le plus, c’est vraiment aider les propriétaires avec leur maison et en faire la maison de leurs rêves».

Les fans sont ravis de voir leur couple préféré revenir à la télévision. En 2018, les Gains ont annoncé qu’ils étaient au début du lancement de leur propre réseau, ce qui a laissé les mâchoires sur le sol. Cependant, beaucoup n’étaient pas surpris de la popularité du couple après leur ascension vers la gloire sur le réseau HGTV. Le Fixer Upper original a duré cinq saisons avant de diffuser son dernier épisode en avril 2018.

«Le jour où nous avons terminé notre dernier épisode de Fixer Upper, nous avons vraiment cru que c’était un chapitre clos. Nous savions que nous avions besoin d’une pause et d’un moment pour reprendre notre souffle. Mais nous savions aussi que nous n’avions pas fini de rêver à des moyens de vieillir. les choses sont encore nouvelles », a déclaré le couple dans un communiqué en annonçant un redémarrage, selon ET. «Ces dernières années, nous avons continué à nous attaquer aux rénovations et aux projets, à faire le travail qui nous passionne, mais je ne pense pas qu’aucun de nous ait anticipé comment le spectacle deviendrait un élément aussi permanent dans nos cœurs. J’ai manqué de partager les histoires de ces familles et de leurs maisons avec vous, et nous sommes ravis de le faire à nouveau très bientôt! “

Chip et Joanna ont tous deux été l’un des premiers couples à réussir sur HGTV. Leur succès s’est répercuté, encourageant le réseau à utiliser plus de couples qui rénovent ensemble. Cependant, il semble que la famille Gains figure toujours en tête de la liste des favoris de tout le monde. Fixer Upper: Welcome Home sera présenté le 29 janvier sur le réseau Magnolia.