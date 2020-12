Chiquis Rivera annonce sa retraite, dit-il adieu à la musique? | AP

Le célèbre chanteur Chiquis Rivera a récemment partagé avec ses millions de followers la raison pour laquelle il a pris cette décision, sauvegarde sur, quelque chose qui n’avait pas été pensé ou qui avait traversé la tête de quelqu’un du tout.

C’est via son compte Instagram officiel, où la chanteuse Chiquis Rivera, a partagé une vidéo émouvante dans laquelle elle a fait des déclarations sur les dernières décisions concernant sa carrière et qui influencent sa vie personnelle.

Sans aucun doute, ses partisans ont été complètement stupéfaits après l’annonce controversée de sa retraite temporaire de la réseaux sociaux, également les larmes aux yeux, il a admis que pour la santé mentale, il avait décidé de «déconnecter».

En raison de sa situation sentimentale compliquée avec le musicien également, Lorenzo Méndez, en général, ce 2020 a été très difficile pour la chanteuse.

En effet, dans la même vidéo, elle souligne que cette année a été riche en hauts et en bas pour elle, d’une part elle a réussi à savourer le succès professionnel en obtenant une statuette aux Grammy Awards latins pour son album «Playlist».

Cependant, il a également évoqué le divorce auquel il est confronté, ce qui a été largement mentionné dans tous les médias.

Et est-ce tellement Chiquis Comme Lorenzo, ils font l’objet d’un examen public depuis qu’ils ont annoncé leur séparation, après un an de mariage et quatre ans de fréquentation.

Comme prévu, cette nouvelle a généré une série de rumeurs que les deux ont dû nier, car certaines des rumeurs parlaient même de violence domestique.

C’est pour cette raison que la chanteuse et femme d’affaires a demandé à ses abonnés Instagram de ne pas se laisser emporter par ce qu’ils disent.

Il a également indiqué qu’il prendra le temps de se concentrer sur ses plans de travail, sa carrière et les surprises qu’il prépare pour l’année à venir.

Aimer … Janney », a écrit Chiquis dans le post.

Cette vidéo émouvante a été partagée hier et a provoqué une grande controverse parmi les utilisateurs du réseau social.Elle a bien sûr rapidement attiré l’attention et est devenue une tendance, pour laquelle elle a jusqu’à présent près d’un million de vues et une sans Fin des commentaires de ses followers qui bien entendu continueront à la soutenir quoi qu’il arrive.

Toujours avec toi mon précieux “,” Je t’aime beaucoup tous les jours je demande à Dieu pour toi, prends le temps dont tu as besoin “,” Ne laisse personne arrêter ton destin !!! “,” Nous t’aimons Janney tout ira bien Parce qu’avec Dieu tout Sin El Nada », étaient quelques-uns des nombreux commentaires favorables à Chiquis.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Janney Marín Rivera, connue sous le nom de Chiquis Rivera, a commencé sa carrière artistique en 2014 en publiant son premier single intitulé “Paloma Blanca” et a fait ses débuts à la télévision internationale lors du Premios Juventud en présentant son deuxième single “Esa no soy je”.

Il ne fait aucun doute que l’un des couples qui a suscité le plus de controverse au cours de cette dernière année est celui composé de Chiquis Rivera et Lorenzo Méndez, qui se sont mariés en 2019, ont toutefois tous deux décidé de se séparer, malgré cela, plusieurs rumeurs affirment que le couple s’est réconcilié.

Il convient de mentionner que ce n’est pas la première fois qu’ils se séparent, car tout au long de cette année 2020, ils ont déjà été séparés plusieurs fois, seulement que dans ce dernier, on a appris qu’il y avait même une demande de divorce de la fille aînée. de la Jenni Rivera disparue.

En fait, il y a quelques semaines à peine, ils ont partagé à nouveau leur séparation, quelque chose d’un peu drastique, puisqu’ils venaient d’être réconciliés pendant l’éventualité, comme dans toute autre «réconciliation», le couple avait l’air très heureux, mais c’était le Chiquis Rivera elle-même qui a partagé la nouvelle.

