Chiquis Rivera semble s’embrasser avec un autre homme. Tourner la page? | Réforme

Tout semble indiquer que le chanteur Chiquis Rivera a décidé de changer de page et de poursuivre sa vie, car elle a récemment été surprise en train de se donner un baiser Avec un homme qui n’était pas Lorenzo Méndez, se pourrait-il que ce soit maintenant le dernier adieu?

Après avoir annoncé sa séparation d’avec Lorenzo Méndez, ils ont capturé Chiquis Rivera avec un autre homme et elle en a également parlé elle-même et clarifié toutes les rumeurs qui l’entraînent émotionnellement avec Jorge Cueva, un homme d’affaires.

Avant les accusations de divers médias, la fille de Jenni Rivera, bien qu’elle n’ait pas accepté d’avoir une liaison avec ledit homme d’affaires, a révélé que «M. Tempo »lui a déjà dit qu’il aime ça et compte bien le connaître.

En fait, c’est lors d’une conférence de presse que Chiquis Rivera Elle a clarifié toutes les rumeurs qui l’entraînent sentimentalement avec Jorge Cueva, bien que ferme dans sa position, elle assure qu’elle ne doit d’explications à absolument personne.

Je sens que je ne dois aucune explication à personne, je suis une femme célibataire, comme je l’ai dit le jour où j’ai annoncé ma séparation, qui ne voulait pas parler des détails par respect », a déclaré Chiquis.

De même, la fille de Jenni Rivera a déclaré aux médias que sa relation avec le restaurateur Jorge Cueva n’est pas quelque chose de nouveau, puisqu’ils se connaissent depuis environ 4 ans, et bien qu’il sache qu’elle traverse une période difficile de sa vie. sentimental, il fait semblant de l’attendre et de s’en aller petit à petit.

Je connais Jorge depuis presque quatre ans, on en a déjà parlé depuis longtemps, et en une semaine à parler business, il n’y avait pas de plan pour ça aussi, mais je sais qu’il m’aimait, m’a-t-il dit d’emblée, mais il sait que je suis dans un processus et respectez cela et nous donnons du temps en temps. “

En revanche, des questions se sont également posées sur une prétendue infidélité de sa part envers Lorenzo Méndez à laquelle Chiquis Rivera Elle s’est défendue et a assuré qu’elle n’a jamais trahi son mari encore et même lui le sait lui-même.

Cependant, par respect pour lui et sa famille, elle n’a pas divulgué les détails qui l’ont amenée à prendre la décision de mettre fin à leur relation.

Je n’ai pas été infidèle, jamais de ma vie et il le sait, Lorenzo le sait et connaît les raisons de notre séparation. Par respect pour sa mère, sa fille et Lorenzo, je n’ai pas discuté des détails », a-t-il déclaré.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Jusqu’à présent, Lorenzo Méndez n’a fait aucune déclaration concernant le nouveau partenaire de sa femme encore Janney Rivera Marin, puisque dans son compte Instagram l’ancien chanteur de “La Original Banda El Limón” garde toutes ses publications cachées et que son histoire la plus récente a été enregistrée le 19 octobre et il est vu à côté de sa fille en train de manger une glace.

Les images dont tout le monde parle maintenant sont apparues lors de la dernière diffusion du programme Suelta la sopa et vous pouvez voir Chiquis marcher main dans la main avec le propriétaire du restaurant après avoir partagé dans le restaurant de fruits de mer “El peladito”, propriété l’acteur Alexis Ayala.

Janney est vu dans la vidéo Chiquis Rivera et Jorge Cueva se tenant la main à l’intérieur d’un hôtel se donnant un «bisou» avant d’entrer dans l’ascenseur qui les mènerait à la chambre, quelque chose qui pourrait être vu comme quelque chose de plus qu’une simple amitié.

Et c’est lors de son voyage actuel à Mexico, au cours duquel on suppose qu’ils avaient été transférés dans son jet privé dans un plan romantique et les accusations contre l’interprète de Jolene n’ont pas tardé à venir.

Parmi les commentaires, ils ont indiqué que Chiquis Il a dû attendre la fin complète de son mariage avec Lorenzo Méndez pour pouvoir entrer pleinement dans une nouvelle relation, ce qu’il n’a apparemment pas fait.

Et compte tenu de cette situation actuelle, d’autres internautes assurent qu’ils croient désormais que la nièce de Lupillo Rivera était la coupable de mettre fin à la relation controversée avec Méndez, car elle avait déjà un intérêt pour Cueva.

Cela peut vous intéresser: sont-ils revenus? Chiquis Rivera et Lorenzo Méndez avaient rendez-vous, disent-ils