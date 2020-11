Chiquis Rivera surprend avec un curieux costume pour Halloween | Instagram

Chiquis Rivera Elle n’était pas loin derrière et faisait également partie des artistes qui ont décidé de captiver ses fans, avec une sorte de déguisement représentatif de l’un des personnages des films Disney, on parle de Pocahontas.

Comme vous vous en souvenez bien, l’histoire de Pocahontas est l’un des personnages de l’emblématique qui caractérise Disney pour l’inclusion de ses personnages de teint différent, peut-être qu’elle est la première princesse qui n’est pas restée avec son prince charmant plutôt décidé de suivre la sienne chemin.

S’habiller comme Pocahontas nécessiterait généralement d’avoir une robe à une manche jusqu’aux genoux et une jupe avec de petites barbes, ainsi que de marcher pieds nus, comme accessoire un collier bleu avec une pierre blanche et des cheveux raides, longs et noirs.

Cependant la tenue qu’il a décidé de lui montrer Image de balise Chiquis Rivera C’est un peu différent, elle portait des leggings marron et une veste à laquelle la seule chose à laquelle Pocahontas était associée était sa barbe, car elle portait également des baskets transparentes et ses cheveux étaient attachés.

Probablement la seule chose qui faisait référence à une citation du film sorti en 1995, qui se combinait parfaitement parfaitement avec la situation actuelle de la chanteuse interprète de “Paloma blanca”.

Parfois, le bon chemin n’est pas le plus facile, a écrit Chiquis dans la description.

Il ne pouvait probablement pas laisser passer cette date, partager une image illusoire pour Halloween ou Halloween comme il est mieux connu.

Récemment, elle a également décidé de partager l’un des costumes qui est sûrement un honneur pour certaines femmes et c’est parce qu’elle a décidé de s’habiller en Miss Piggy, ce costume est un hommage à toutes les femmes qui, à un moment de leur vie, ont également été critiquées pour leur physique. car elle a également été impliquée dans ce type de critique de sa personne.

Aujourd’hui, je prends la force de toutes les femmes qui obtiennent des résultats ou qui sont méprisées comme cela m’est arrivé plusieurs fois à cause de leur physique aujourd’hui, je suis la Super Power ma Peggy qui représente les femmes qui s’aiment comme nous et nous ne laissons personne nous mépriser pour notre beauté », a écrit Chiquis.

Pour ce curieux costume elle a décidé d’utiliser une robe qui semble être des paillettes argentées, elle est assez minuscule mais ses courbes sont assez marquées, elle était aussi accompagnée d’une veste rose, elle portait ses cheveux blonds, l’impressionnant c’est qu’elle a décidé de devenir cochon, Le couple Muppet de Kermit the Frog, utilisait un nez et des oreilles de cochon, elle ressemblait vraiment à une diva et à un digne représentant de ce personnage, ses cheveux ressemblaient à Peggy.

Pendant quelques semaines Image de balise Chiquis Rivera a été de retour dans la tendance sur les réseaux sociaux et certains médias, alors qu’elle avait décidé de demander le divorce de son mari actuel Lorenzo Méndez depuis leur séparation, elle était en charge de rendre publique la dissolution de son mariage à travers une publication sur son compte officiel Sur Instagram, jusqu’à il y a quelques jours, Lorenzo Méndez ne s’était pas exprimé sur la situation, malgré cela, il a décidé de le faire après avoir vu des images de Chiquis Rivera en compagnie d’un autre homme, se comportant un peu affectueux.

Le filet que ta mère a parcouru et t’a rendu très jolie “,” Ma belle fille salue toujours, “” Bella, je ne peux pas gérer ta beauté maintenant “” Je ne commente jamais ton message mais j’admire ta force et le désir que tu mets dans la vie Dieu avec toi qui contre toi », étaient quelques-uns des commentaires de Chiquis.

C’est Lorenzo Méndez lui-même qui a décidé de partager certaines des raisons pour lesquelles Image de balise Chiquis Rivera J’avais décidé de prendre cette décision et c’est que, de temps en temps, ils ont commencé à avoir des conflits de couple, car ils ne savaient pas comment exprimer correctement leurs sentiments et la communication entre eux empirait, en plus de cela, il y avait d’autres raisons pour lequel il était venu à cette décision.

Malgré le fait qu’elle ait été constamment critiquée par certains fans d’Internet et admirateurs de Jenni Rivera, sa défunte mère, elle a également réussi à devenir de grands admirateurs qui la soutiennent inconditionnellement, de sorte que la raison de sa séparation a attristé certains malgré nous l’avons vue assez heureuse et gaie.

Probablement ce 31 octobre vous vous amuserez en compagnie de vos amis lors d’une fête ou d’une petite réunion avec la tenue susmentionnée ou peut-être dites-vous d’utiliser quelque chose de plus élaboré.

Les deux publications sont devenues une tendance parmi leurs fans car, bien que différentes, les deux avaient des significations importantes pour Chiquis Rivera, dans l’une elle mentionne l’importance de s’aimer en tant que femme et dans l’autre elle affirme que tous les chemins que nous choisissons facile, avec cela, nous pouvons conclure que la fin sera sûrement quelque chose de gratifiant.

