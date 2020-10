Chiquis Rivera surprend dans le style de Gloria Trevi en vidéo | Instagram

Le jour d’hier Chiquis Rivera Il a partagé une vidéo impressionnante sur son compte Instagram qu’il l’avait d’abord fait sur Tik tok, on pourrait dire qu’elle est dédiée à Gloria Trevi, parce qu’il chante une de ses mélodies et la fait de manière spectaculaire, pour céder ensuite la place à une tenue spectaculaire.

Connaissez-vous bien l’interprète de “Paloma blanca” est devenu fan de la plateforme de TIC TacC’est là qu’il a partagé pour la première fois la vidéo qui sera sûrement un défi.

Ce n’est pas une surprise de savoir que Chiquis fille de la chanteuse disparue du groupe Jenni Rivera est fascinée par la couleur violette, on a vu à plusieurs reprises une partie de sa salle de “préparation” où elle a divers bijoux, tenues, chaussures et maquillage, comme tous une diva de célébrité.

Cet endroit est comme une sorte de placard spécial où elle garde tous ses objets de valeur non seulement pour une valeur économique mais aussi émotionnelle, car beaucoup d’entre eux ont été des cadeaux de ses fans et de certaines entreprises qui veulent la chouchouter, en plus de garder les siens. produits, parce que vous savez que Chiquis Rivera C’est aussi une femme d’affaires.

Pour vous dire que c’est une sorte de “sanctuaire de beauté” personnalisé, pour cette raison, à travers les vidéos que vous avez déjà supprimées, vous pourriez voir diverses décorations en violet partout, à la fois sur le mur, les détails des meubles et même des tenues et accessoires de cette couleur.

La vidéo dans laquelle apparaît Chiquis Rivera porte d’abord une robe dans sa couleur préférée qui met un peu en valeur ses courbes, apparemment elle était sur le point de changer mais décide de commencer par la chanson “Y todos me miran” de Gloria Trevi, même qui appartient à son album “The trajectory”.

Bien que cette chanson ait été adoptée par la communauté LGBT pour les représenter, de nombreuses personnes ont également tendance à l’utiliser et elle fait référence au fait qu’elles se sentent belles à l’intérieur comme à l’extérieur; Dans ce cas, Chiquis Rivera s’est reflétée dans les paroles de la chanson, car à plusieurs reprises, plusieurs internautes l’ont critiquée pour son apparence physique, mais elle n’est pas intéressée par les opinions négatives, elle prend simplement le positif et continue.

Chiquis Rivera a une fascination pour l’application Tik tok, elle partage constamment des vidéos sur son compte personnel dans des imitations et des défis divertissants.

Quelques secondes plus tard dans le vidéo Chiquis Rivera apparaît vêtue d’une combinaison complète en noir, avec un décolleté prononcé qui, malgré le fait qu’elle m’en apprenne d’autres, semble assez coquette.

Cette tenue l’a probablement préparé à participer au programme «J’ai du talent, beaucoup de talent» dont il est l’un des juges depuis plusieurs saisons.

Depuis ses dernières publications, nous l’avons vu montrer tout le fantastique et un sourire spectaculaire, il ne faut pas oublier qu’il a récemment éliminé ses publications et est parti pratiquement de zéro, ces photos et vidéos qu’il a récemment publiées encadrent davantage sa beauté, son caractère et sa confiance en soi. lui-même.

Cette action, comme vous vous en souvenez, a été faite lorsqu’elle a annoncé la nouvelle qu’elle et Lorenzo Méndez se séparaient à nouveau, bien qu’ils aient admis qu’ils se sentaient tous deux très amoureux, ils ont décidé de prendre cette décision sans faire de commentaire sur leurs réseaux sociaux ou médias. d’autres, sûrement à l’avenir, ils se reverront et continueront d’être aussi heureux qu’ils l’étaient jusqu’à récemment.

Chiquis Rivera Elle surprend tout le monde depuis quelques semaines maintenant, car certains de ses derniers messages semblent vraiment spectaculaires, nous espérons qu’à partir de maintenant, elle partagera davantage son beau sourire et son charisme avec nous.

