Depuis que le président Donald Trump a perdu l’élection présidentielle de 2020 contre le président élu Joe Biden, Saturday Night Live n’a plus à se concentrer autant sur la parodie de l’administration Trump. Chloe Fineman, qui a rejoint la série en 2019, a déclaré que toute la distribution était prête à faire une pause dans les croquis sur Trump. L’épisode de la semaine dernière a parodié la tentative de la campagne Trump de renverser l’élection à l’air libre, mais Alec Baldwin n’a pas été ramené pour jouer Trump.

Dans une nouvelle interview avec Variety, Fineman a déclaré que le casting était “définitivement” excité de ne pas faire autant de croquis de Trump à l’avenir. “J’ai vraiment passé une grande partie du début de l’année comme étant,” Voici ma Kayleigh McEnany “et” Voici une autre blonde républicaine “, un peu comme de façon maniaque,” C’est le dernier hourra “”, a expliqué Fineman. «Ensuite, je me suis dit: ‘Qu’est-ce qu’on va faire?’ parce qu’ils sont si drôles. Mais je suis sûr que Trump va juste devenir plus fort et odieux. Mais c’est vraiment agréable de faire la pause. “

Fineman s’est taillé une place sur SNL en tant qu’imitateur expert de célébrités, et elle a montré ce talent lors des audiences du Michigan. Elle a joué le personnage de Nicole Kidman dans The Undoing de HBO, qui a été appelé comme témoin pour Rudy Giulini (joué par Kate McKinnon). Fineman a également joué Kidman lors de sa parodie Drew Barrymore Show en octobre. Fineman a lu ‘Twas The Night Before Christmas en tant que Kidman dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon plus tôt ce mois-ci. Fineman a déclaré que son apparence Kidman dans le croquis du Michigan avait été ajoutée au dernier moment.

“[Kidman] est la plus grande actrice, mais je vais aussi sur Twitter pour savoir ce que le monde dit à l’avance “, a déclaré Fineman à Variety.” Je n’ai pas écrit les blagues sur l’accent, mais je suis définitivement retourné et j’ai essayé de trouver des clips où il glissé un peu. Et puis pour moi, c’est toujours comme quand la perruque est en place. Le département des perruques de la SNL a lancé ça en une heure environ. “

Kidman n’a pas encore commenté les impressions de Fineman, mais elle espère que le lauréat d’un Oscar ne sera pas insulté par elles, d’autant plus qu’elle a spécifiquement parodié l’accent américain de Kidman dans le croquis du Michigan. “La dernière chose que je veux, c’est que Nicole Kidman me trouve impoli ou offensant”, a déclaré Fineman. “Je pense que lorsque je l’avais présentée à la table dans le passé, je lui ai définitivement présenté un accent australien. Alors peut-être que c’est de ma faute. Je prends la responsabilité.”

La SNL de cette semaine présente l’acteur Timothee Chalamet – que Fineman a également imité dans le passé – en tant qu’animateur. Bruce Springsteen et le E Street Band sont les interprètes musicaux. L’épisode du 19 décembre, le dernier de l’année, met en vedette Kristen Wiig et la chanteuse Dua Lipa. SNL est diffusé à 23 h 30 HE le samedi sur NBC.