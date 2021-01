Des dizaines de partisans violents du président Donald Trump ont pris d’assaut mercredi le bâtiment du Capitole à Washington, dans une manifestation chaotique visant à contrecarrer un transfert pacifique du pouvoir.

«Je suis sans voix», a déclaré l’acteur de Captain America Chris Evans. «Pensez simplement au carnage s’ils n’avaient pas été blancs. Tant de gens ont activé cela.

Sarah Jessica Parker a tweeté: «Inimaginable. Honteux. Choquant. Mais pas de surprise. Tant de personnes à tenir pour responsables. Tu sais qui tu es. Vous avez rejeté la rhétorique violente, conflictuelle et cruelle. Vous avez fait des excuses. Lâches Il / vous n’êtes pas des leaders. Nous allons essayer de reconstruire. Vous essaierez de vivre avec vous-mêmes.

L’acteur Armie Hammer a écrit: «Des coups de feu rapportés ont été tirés à l’intérieur des chambres de la maison. C’est pourquoi nous ne pouvons pas avoir de belles choses, vous qui respirez la bouche qui a pris d’assaut la capitale … C’est une bonne chose que ce n’était pas un rallye BLM ou bien ces ****** la police anti-émeute à traiter.

Chloë Grace Moretz a fustigé le sénateur Ted Cruz, un républicain du Texas qui, quelques heures plus tôt, s’était opposé à la certification des résultats des élections en Arizona après avoir déclaré Biden vainqueur, en écrivant: “Regardez ce que vous avez incité.”

Elle a également retweeté un certain nombre de messages, ajoutant: «Des manifestants pacifiques pendant le BLM ont été battus, gazés lacrymogènes, arrêtés, traités avec BRUTALITÉ et vous me dites que la capitale est prise d’assaut et qu’il n’y a pratiquement aucune démonstration de force pour l’arrêter? Cela parle de lui-même.

Bette Midler a déclaré: «Comme mes amis l’ont souligné, il vient de faire la chose la plus traîtresse de tous les temps. C’est un traître pur et simple. Je pense que Twitter serait justifié de supprimer son compte. Pour toujours.”

Les partisans pro-Trump prennent d’assaut le Capitole américain

La police du Capitole des États-Unis avec des armes tirées montre que les manifestants tentent de s’introduire dans la salle de la Chambre au Capitole

Des policiers utilisent du gaz poivré sur les manifestants pro-Trump pendant les affrontements

La police du Capitole des États-Unis tient des manifestants à la pointe d’une arme près de la chambre à l’intérieur du Capitole américain

Une explosion causée par une munition de la police est vue alors que les partisans du président américain Donald Trump se rassemblent devant le Capitole américain à Washington

Un manifestant est vu pendu au balcon dans la salle du Sénat

La fumée remplit la passerelle devant la salle du Sénat alors que les partisans du président Donald Trump sont confrontés à des agents de la police du Capitole américain à l’intérieur du Capitole

Un partisan du président américain Donald Trump se débat avec un policier anti-émeute après que le manifestant a poussé une ligne de police à l’extérieur du bâtiment du Capitole

Les gens s’abritent dans la galerie de la Chambre alors que les manifestants tentent de s’introduire dans la salle de la Chambre au Capitole américain

Les partisans du président Donald Trump sont confrontés à des officiers de police du Capitole américain à l’extérieur de la salle du Sénat à l’intérieur du Capitole

Les partisans de Trump tentent de franchir une barrière policière

Les partisans du président Donald Trump lui mettent l’eau aux yeux après que la police du Capitole américaine ait déployé un agent chimique à l’extérieur du Capitole américain

Les partisans de Trump tentent de franchir une barrière policière,

La police surveille les manifestants qui ont tenté de franchir une barrière policière

Donald Trump

Le président Donald Trump prend la parole lors d’un rassemblement

Avec le Washington Monument en arrière-plan, les gens assistent à un rassemblement de soutien au président Donald Trump près de la Maison Blanche

Des manifestants cassent du matériel de télévision à l’extérieur du Capitole américain

Les partisans du président américain Donald Trump se rassemblent devant le Capitole américain à Washington,

La police affronte les partisans du président Donald Trump alors qu’ils manifestent au deuxième étage du Capitole américain près de l’entrée du Sénat après avoir enfreint les défenses de sécurité, à Washington

Les partisans du président américain Donald Trump s’affrontent avec des policiers devant le Capitole américain à Washington

Les forces de l’ordre repoussent les partisans du président américain Donald Trump qui tentent d’entrer dans le Capitole américain lors d’une manifestation contre la certification des résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020 par le Congrès américain

Des manifestants affrontent la police du Capitole lors d’un rassemblement pour contester la certification des résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020 par le Congrès américain

Les partisans du président Donald Trump escaladent le mur ouest du Capitole américain

Le président élu américain Joe Biden serre les mains dans la prière alors qu’il parle des violentes manifestations dans et autour du Capitole américain à Washington

Un partisan du président Donald Trump porte un drapeau de bataille confédéré au deuxième étage du Capitole américain près de l’entrée du Sénat après avoir violé les défenses de sécurité à Washington,

Un officier de police du Capitole américain tire du gaz poivré sur un manifestant qui tente d’entrer dans le bâtiment du Capitole lors d’une session conjointe du Congrès pour certifier les résultats des élections de 2020 au Capitole à Washington

Les partisans du président américain Donald Trump se couvrent le visage pour se protéger des gaz lacrymogènes lors d’un affrontement avec des policiers devant le Capitole américain à Washington

Les partisans de Trump affrontent la police et les forces de sécurité alors qu’ils poussent des barricades pour prendre d’assaut le Capitole américain

Un partisan du président américain Donald Trump porte un masque à gaz alors qu’il proteste après avoir pris d’assaut le Capitole américain

Les partisans du président américain Donald Trump manifestent à l’intérieur du Capitole américain

La présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, et le vice-président Mike Pence s’entretiennent avant une session conjointe de la Chambre et du Sénat pour compter les votes du Collège électoral émis lors des élections de novembre, au Capitole à Washington

La salle de la Chambre est vide après une évacuation précipitée alors que les manifestants tentaient de s’introduire dans la salle du Capitole américain

Le représentant Andy Kim, DN.J., nettoie les débris et les effets personnels éparpillés sur le sol de la rotonde tôt le matin après que les manifestants ont pris d’assaut le Capitole à Washington

Des dégâts sont visibles dans les couloirs tôt le matin après que les manifestants ont pris d’assaut le Capitole à Washington

Les membres du personnel du Congrès se barricadent après que les partisans de Trump ont fait irruption à l’intérieur du Capitole américain à Washington, DC

Des gaz lacrymogènes sont libérés dans une foule de manifestants lors d’affrontements avec la police du Capitole lors d’un rassemblement pour contester la certification des résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020 par le Congrès américain, au Capitole américain

Les membres du personnel du Congrès lèvent la main pendant que les équipes Swat de la police du Capitole vérifient tout le monde dans la salle alors qu’ils sécurisent le sol des suporteurs de Trump à Washington, DC

Un partisan du président américain Donald Trump porte un masque à gaz et tient un buste de lui après que lui et des centaines d’autres ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole

Les membres du personnel du Congrès se barricadent après que les partisans de Trump ont fait irruption à l’intérieur du Capitole américain à Washington, DC

Un manifestant pro-Trump porte le lutrin de la présidente américaine de la Chambre Nancy Pelosi à travers la Roturnda du Capitole américain après qu’une foule pro-Trump a pris d’assaut le bâtiment

Les partisans du président américain Donald Trump manifestent dans la rotonde du Capitole américain

Une foule pro-Trump se rassemble à l’intérieur de la salle du Sénat dans le Capitole américain après que des groupes ont pris d’assaut le bâtiment

La police avec des armes à feu se tient près d’une porte barricadée alors que les manifestants tentent de s’introduire dans la chambre de la Chambre au Capitole

Des membres des Oath Keepers sont vus parmi les partisans du président américain Donald Trump au Capitole américain lors d’une manifestation contre la certification des résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020 par le Congrès américain

La cinéaste Ava DuVernay a partagé un extrait des événements de la journée, en écrivant: «Le langage de la suprématie blanche est un langage de la lâcheté déguisé en domination.»

L’acteur Josh Gad a écrit: «Y a-t-il une seule raison pour laquelle Donald Trump n’est pas menotté en ce moment même? Si un autre Américain incitait des milliers de personnes à prendre d’assaut le bâtiment de la capitale, il serait déjà derrière les barreaux.

«Le président de« Law and Order »doit faire face aux deux dès maintenant.»

Pendant ce temps, le comédien britannique James Corden, l’animateur de The Late Late Show in America, a décrit les événements comme «un jour fou et triste, un jour qui restera sombre dans la longue histoire de l’Amérique».

Né à Londres, Corden a déclaré qu’il avait grandi comme un «étranger» qui admirait les États-Unis, et ceux comme lui qui regardaient dans le monde entier auraient été choqués par les événements de DC.

Tournant depuis son garage en raison de la montée en flèche du nombre de cas de Covid-19 à Los Angeles, Corden a déclaré que les États-Unis avaient été «détournés» par un «fou et son armée folle» ces quatre dernières années. Cependant, cela prendra bientôt fin, a déclaré Corden.

Il a ajouté: “Parce que dans deux semaines sur ces mêmes étapes, où cette foule s’est battue et a poussé la police, Joe Biden sera assermenté en tant que président des États-Unis.”

Jimmy Kimmel a ouvert son émission par un monologue accueillant les téléspectateurs à «la trahison finale» de la présidence de M. Trump, avant de critiquer le président pour avoir refusé d’accepter le résultat de l’élection.

L’attaque a forcé les politiciens à se précipiter hors du bâtiment et a interrompu les défis à la victoire de Joe Biden au collège électoral.

M. Trump a lancé un appel modéré à la paix après le début des manifestations, les ayant apparemment incités à marcher vers Capitol Hill. Twitter a temporairement suspendu son compte – à partir duquel il a publié une vidéo qui était bloquée des retweets, des likes ou des commentaires en raison du risque qu’elle puisse inciter à la violence.