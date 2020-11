T

e jour après l’élection présidentielle américaine et avec un verdict final encore loin, l’incertitude plane dans l’air de New York.

La victoire de Joe Biden sera annoncée quelques jours plus tard, apportant avec elle une atmosphère de jubilation. Mais pour l’instant, une rue généralement animée de Soho est principalement fermée, à l’exception de quelques restaurants en plein air.

Chloë Sevigny attend devant l’une d’elles, visiblement vêtue d’une veste noire et de lunettes de soleil. Et si de loin, elle est une vision de New York cool légèrement intimidante et nonchalante, en réalité, elle est – heureusement – douce et affable, avec le rire chaleureux de quelqu’un qui ne se prend pas à moitié aussi au sérieux que le reste du monde. . Elle salue les patineurs Supreme qui sont assis à une table voisine tout aussi chaleureusement que le maître d’hôtel, est heureuse d’échanger des conseils pour obtenir des trouvailles vintage et dit qu’elle est plus susceptible de regarder The Criterion Collection que toute autre chose ces jours-ci.

‘Dernière fois [in 2016] J’étais en Floride pour filmer Bloodline, et je l’ai regardé avec les AD ”, explique-t-elle à propos de son expérience de la nuit électorale, alors que nous nous nichons dans une serveuse à deux et une serveuse enthousiaste, clairement un peu étoilée, prend une commande d’une salade de chou frisé et les œufs. «Cette fois, nous n’étions que quatre. Nous prenions des martinis et des pizzas et regardions simplement les nouvelles. Mais rien ne s’est passé.

Je demande si la naissance récente de son fils Vanja, arrivé début mai, a changé sa perspective sur la gravité de l’enjeu. «J’ai plus d’espoir que dans quatre ans, il y aura des changements. Nous avons toujours la Cour suprême et tout cela à souligner. C’est terrifiant, mais peut-être que quatre ans de démocrates signifieront des juges plus libéraux », dit-elle avec espoir.

Clairement, ce fut une année de changements monumentaux pour Sévigny. «J’étais inquiète pour la grossesse. Je filmais quand j’étais enceinte et j’avais déjà eu quelques situations quand j’étais plus jeune [with previous partners] quand ça n’a pas fonctionné. Je ne l’ai dit à personne sur le casting donc c’était difficile d’être seul et de ne pas vraiment pouvoir se confier à qui que ce soit sauf à quelques personnes de la production et des assistants qui devaient se connaître pour des raisons d’assurance. Je ne voulais simplement pas créer de drame inutile.

“ Puis avec Covid, j’avais prévu Sinisa [Mackovic, her fiancé and the director of New York’s Karma Art Gallery] et ma doula à assister, mais ensuite les règles ont changé et les gens n’étaient pas autorisés dans la salle d’accouchement. Nous ne savions pas ce qui allait se passer. C’était très stressant. J’ai eu comme une journée entière à me sentir vraiment désolé pour moi-même, à pleurer toute la journée et à avoir une crise d’angoisse très accrue à l’idée d’être seule dans la pièce. J’ai posté quelque chose sur la façon dont je pensais à toutes les autres mères là-bas. Toutes ces femmes disaient: «Le père de mon enfant n’était pas là: il était en guerre.» Tant de femmes et toutes ces histoires de femmes mettent en perspective à quel point j’étais privilégiée. Je devais donc me mettre en échec et me dire: “Bien, je vais bien!” Et puis, heureusement, ils ont changé les règles concernant les invités de la salle d’accouchement la veille de mon accouchement.

(New York Times / Redux / eyevine)

«J’avais certaines attentes quant à la façon dont je voulais le délivrer et elles ne se sont pas réalisées», poursuit-elle. “ Il a dû être induit parce qu’il était en retard et que mes fluides étaient bas et ma tension artérielle était élevée, mais en réalité, il a été un bébé très facile. Nous sommes donc vraiment chanceux. Comme aucune colique, ce qui, je pense, peut vraiment porter sur les relations. Il a à peine pleuré ”, dit-elle fièrement en partageant des clichés iPhone d’une Vanja souriante et aux yeux écarquillés.

En 2020, Sévigny, aujourd’hui âgé de 46 ans, reste aussi synonyme de New York qu’un taxi jaune, le Chrysler Building et le Lady Liberty. Peut-être parce qu’elle a été documentée la plupart des jours de sa vie avec la ville en toile de fond. Nineties East Village, Noughties Brooklyn (elle est une fidèle de Manhattan bien qu’il y ait eu un court passage à Park Slope) et maintenant à Soho avec une poussette en remorque: les photos paparazzi d’elle au fil des ans servent à la fois de document sur les changements dans la ville. autant que dans sa propre vie.

(New York Times / Redux / eyevine)

Son histoire fait également partie du folklore new-yorkais. Originaire de Darien, dans le Connecticut, elle sautait l’école pour économiser et errer dans la ville. Elle a ensuite été découverte par Andrea Lee Linett, rédactrice mode du magazine Sassy, ​​qui était attirée par son style décalé. Plus tard, elle a été stagiaire, elle a régulièrement été mannequin pour le magazine et a atteint le statut de culte grâce à Jay McInerney du New Yorker, dont le profil de 6000 mots l’a cimentée comme la chose de 1994.

Rapidement surnommée la fille la plus cool du monde, elle a continué à apparaître dans des vidéoclips pour Sonic Youth and the Lemonheads et travaillait dans la désormais légendaire boutique Liquid Sky de Lafayette Street lorsque son premier film, Larry Clark’s Kids, est devenu un succès culte. . Aimée par les poids lourds du cinéma Jim Jarmusch et Whit Stillman, ainsi que par la lune comme le visage de certaines marques de créateurs de goût de la mode telles que Miu Miu, Vivienne Westwood, Simone Rocha et JW Anderson, son attrait est vaste et durable.

(.)

Et ainsi cela continue. Son dernier rôle – celui qu’elle tournait alors qu’elle était enceinte – est dans We Are Who We Are, une série de HBO dans laquelle elle joue Sarah Wilson, un colonel de l’armée qui déménage dans une base militaire américaine avec sa femme et sa fille de 14 ans. fils [played by Jack Dylan Grazer] dans une période capricieuse pour la famille. Il est réalisé par Luca Call Me By Your Name Guadagnino. «Je l’ai rencontré à Cannes il y a deux ans. Nous avons eu une réunion, une séance. Je pense que mon agent m’a présenté à lui. Il cherchait des actrices plus âgées pour le rôle et elle m’a présenté et nous nous sommes assis et nous nous sommes vraiment bien entendus. Nous nous sommes rencontrés à l’hôtel Martinez. C’était bondé et il avait toute une équipe d’assistants ou de producteurs et ainsi de suite. Et nous nous sommes juste assis à une autre table et avons mangé des doigts de poulet.

Son personnage étant l’une des rares femmes colonels de la base militaire, Sévigny passa son temps à essayer de comprendre les nuances du personnage ainsi que les hommes qui l’entouraient. ‘J’ai étudié Jack [Dylan Grazer] et a même demandé un conseiller militaire sur le plateau à chaque fois que j’avais une scène, pour qu’il puisse me tenir la main à travers tout et s’assurer que je faisais tout correctement. Des filles que je connaissais. Je suis une fille dans l’âme », dit-elle à travers des bouchées de salade.

«Je pense que le plus grand défi personnellement était d’être loin de chez moi pendant si longtemps et de me convaincre que je serais convaincante dans la performance, ce qui est toujours un peu délicat pour moi», poursuit-elle. «J’ai toujours du mal à avoir une faible estime de soi. J’ai eu du mal avec ma confiance. Genre, est-ce que je vais être convaincant? Vais-je vraiment pouvoir le posséder? J’ai l’impression que c’est un de mes problèmes. Je pense qu’à cause de mon personnage It girl, beaucoup de gens me sont projetés dans l’industrie et peut-être que cela empêche de me considérer pour des rôles. Ils veulent juste pouvoir projeter ce qu’ils veulent sur vous.

Avec tout ce succès dans le monde indépendant (elle a remporté un Golden Globe pour Big Love et une nomination aux Oscars pour Boys Don’t Cry), je demande s’il y a un désir de jouer des rôles plus traditionnels. Une comédie romantique de style J-Lo est en vue? «Je serais probablement comme l’acolyte. Je ne serais pas la star. Droite? Comme si j’étais en conversation pour être dans Legally Blonde (en tant que personnage de Selma Blair Vivian Kensington) il y a toutes ces années. Je ne sais pas si j’ai forcément eu l’offre, mais je pense que nous en avons discuté. J’aurais dû être dans ce film, c’est un super film! J’aurais dû être dans Never Been Kissed aussi! Le rôle de Leelee Sobieski était une option – mais voyez, je suis l’acolyte!

Se taillant un espace derrière la caméra, Sévigny s’est récemment tourné vers la réalisation. Elle a réalisé trois courts métrages – White Echo de 2019, qui a été présenté en première au Festival de Cannes; Carmen 2017, réalisée en collaboration avec Miu Miu Women’s Tales; et Kitty de 2016 – avec l’espoir de pouvoir travailler sur un long métrage dans un avenir pas trop lointain. «J’ai juste besoin de trouver une idée», dit-elle en riant. Ou trouvez quelque chose pour lequel on n’a pas déjà parlé. Il y a eu quelques livres qui m’ont intéressé, mais ils sont toujours en option. J’aimerais faire quelque chose comme un ET », sourit-elle, décrivant son amour du film surnaturel.

Elle note que son profil l’a aidée à franchir les obstacles que d’autres réalisatrices peuvent rencontrer. ‘Sans aucun doute [my profile has] m’a aidé, et les gens s’intéressent à moi à cause de mes shorts. Je pense maintenant à cause de Covid, qui sait? Je ne sais pas combien de fonctionnalités indépendantes ont été créées, mais j’espère que c’est faisable si c’était un bon script. Les gens réagissent d’abord au matériel. ”

Dans l’immédiat, avec le tournage de la deuxième saison de Russian Doll, sa série Netflix créée par la meilleure amie Natasha Lyonne, suspendue en raison de la pandémie, Sévigny se retrouve, comme le reste du monde, en suspens. Mais contrairement au reste du monde, elle est plutôt contente de ce fait. «Il y a juste cette pression maintenant dans les interviews… comme,« Qu’est-ce que tu fais maintenant? » ou «Qu’est-ce qui sort?» dit-elle. «J’ai l’impression qu’il y a toujours tellement de contenu. Et les gens qui travaillent tout le temps signifient qu’il y a comme cette pression que je dois toujours faire quelque chose. Est-ce normal de ne pas l’être maintenant? Et pour être juste avec l’enfant, tu sais? J’ai de la chance que mon fiancé soit très favorable à ce que je choisis de faire. Ma plus grande préoccupation est que je ne veux pas qu’il ne me trouve pas attirante parce que je ne suis pas motivée. Ou être perçu comme étant assez motivé en ce moment, comme si je n’essayais pas d’écrire quelque chose ou de diriger quelque chose ou d’agir dans quelque chose… si je suis juste, comme, à la maison avec l’enfant.

Elle sourit. «Je veux dire, je travaille depuis mes 19 ans!

Un coffret de “ We Are Who We Are ” sera disponible sur BBC Three via iPlayer à partir du 22 novembre