Ondon a fait face aujourd’hui à la perte potentielle de l’une des rares stars de la technologie du FTSE 100, le Brexit étant un facteur, car le Just Eat Takeaway.com de 15 milliards de livres sterling a déclaré qu’il examinait sa liste ici.

Le géant de la livraison à domicile, qui opère sous le nom de Just Eat au Royaume-Uni, est confronté à un dilemme car il détient des actions cotées à Amsterdam et à Londres.

À la suite d’un rachat majeur l’an dernier d’un rival appelé GrubHub aux États-Unis, il doit désormais également coter des actions à New York, car cette transaction a été entièrement financée par des actions. L’accord devrait s’achever à la mi-2021.

Cela signifierait avoir trois listes – une structure lourde.

En 2019, lorsque Takeaway.com a conclu son accord pour acheter le britannique Just Eat, le plan était de ne coter ses actions qu’à Londres.

Les banquiers ont déclaré que le Brexit dur qui venait de se produire pourrait désormais changer cette idée, car Londres n’a plus le même accès aux capitaux de l’UE.

Un banquier a déclaré: «Londres aurait pu encore être la bourse pour son commerce au Royaume-Uni et dans le reste du monde, Amsterdam étant le lieu des investisseurs européens. Mais la liste de New York change cela. New York pourrait être en mesure de prendre en charge toutes les activités non européennes au lieu de Londres. »

La période de préavis de JustEatTakeaway pour quitter Amsterdam se termine le mois prochain, mais la société a maintenant mis cela en pause dans l’attente d’un examen.

«Ils doivent maintenant déterminer où ils obtiennent la meilleure liquidité et quelle bourse leur offre la meilleure couverture», a déclaré une source d’échange.

Il n’est généralement pas bon pour une entreprise de répartir sa liquidité entre plusieurs juridictions.

JustEatTakeaway peut toujours considérer que Londres offre une base d’investisseurs profonde et solide en plus de celle de New York. Le Hut Group, un autre géant britannique de la technologie, a déclaré hier qu’il avait reçu un fort soutien des investisseurs londoniens depuis son introduction en bourse l’année dernière.

Pendant ce temps, les actionnaires britanniques pourraient se plaindre de la perte de la cotation de Londres.

JustEatTakeaway n’a pas répondu aux demandes de commentaires, mais des sources ont souligné que le Brexit n’était pas le seul facteur et ont souligné qu’il pourrait conserver les trois listes.

Boris Johnson et le chancelier Rishi Sunak ont ​​affirmé que le Brexit créerait des périodes de boom pour la scène technologique britannique.

La perte de JustEat de la bourse de Londres serait un coup dur, bien que Londres s’attende à accueillir plusieurs flotteurs technologiques plus petits.

Hier encore, Moonpig, le groupe de cartes et cadeaux en ligne, a dévoilé ses plans. Deliveroo, le rival de Just Eat, envisage une introduction en bourse dans les mois à venir et on espère qu’il optera pour Londres plutôt que New York, quelle que soit la décision de JustEatTakeaway.

L’action JustEat a chuté de 4,5%, soit 406p, à 8664p.

Il a fait son annonce explosive parallèlement à une mise à jour fulgurante du quatrième trimestre. Les verrouillages continus à travers le monde ont vu les clients saisir les plats à emporter de plus en plus au cours des trois derniers mois de 2020. Just Eat a vu ses commandes monter en flèche de 57% d’une année sur l’autre, créant une valeur totale des commandes passées via ses applications jusqu’à 4 € milliard.