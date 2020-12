Recette exquise de chocolat chaud avec une touche de menthe qui fait de cette boisson une excellente combinaison de saveurs, parfaite pour accompagner ces jours froids.

Pour préparer le chocolat chaud, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

5 tasses de lait

½ tasse de pépites de chocolat mi-sucré

5 tasses moitié et moitié

½ tasse de sucre

¼ tasse de chocolat liquide

1 cuillère à soupe de sel

¼ cuillère à soupe d’extrait de menthe poivrée

8 portions

Le Groupe Grosby

préparation

Dans une casserole à feu moyen, ajoutez 4 tasses de lait, 5 tasses de moitié et moitié, le sucre et une cuillère à soupe de sel. Remuez bien et faites bouillir pendant 4 à 6 minutes.Dans un récipient, ajoutez 4 tablettes de chocolat de table, les pépites de chocolat et le lait fraîchement bouilli jusqu’à ce qu’elles soient couvertes. Bien mélanger jusqu’à ce que le chocolat soit dissout, ajouter le reste du lait, mélanger et laisser refroidir.Dans un autre bol, ajouter le chocolat fondu et l’extrait de menthe. Bien mélanger puis ajouter le mélange précédent. Remuer à nouveau jusqu’à ce que les ingrédients soient incorporés. Servir, vous pouvez accompagner de crème fouettée.

Nous recommandons: Chocolat chaud maison, Champurrado, punch aux fruits de Noël.

