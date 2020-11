Essayez cette recette de chocolat chaud maya avec une délicieuse combinaison de chocolat et de citrouille.

Pour préparer un chocolat chaud maya, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

85 gr de barres de chocolat mexicain (3 oz)

85 gr de tablettes de chocolat mi-sucré (3 oz)

1 tasse de purée de citrouille

Âœ cuillĂšre Ă soupe de poudre de cardamome

Âœ cuillĂšre Ă soupe de cannelle moulue

⠛ cuillùre à soupe de muscade

3 tasses de lait

Pour 2 portions

préparation

Ajoutez la purĂ©e de citrouille et 1 tasse Ÿ de lait dans le mĂ©langeur. MĂ©langer jusqu’Ă ce que les ingrĂ©dients soient incorporĂ©s.Dans une casserole Ă feu doux, ajouter 1Ÿ tasse de lait, la cardamome en poudre, la cannelle, la muscade, les barres de chocolat mexicain et les barres de chocolat mi-sucrĂ©. MĂ©langer Ă l’aide d’un fouet ou d’une cuillĂšre en bois jusqu’Ă ce que le chocolat fonde. Lorsque le chocolat est dissous, ajoutez le lait de potiron et mĂ©langez sans le porter Ă Ă©bullition, sirotez et dĂ©gustez ce dĂ©licieux chocolat.

