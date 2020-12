Si vous êtes un amateur végétalien, essayez cette délicieuse recette de chocolat chaud végétalien au lait d’amande.

Pour préparer un chocolat chaud végétalien, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

¼ tasse d’amandes effilées, décortiquées

1 cuillère à soupe de graines de chanvre

1 cuillère à soupe de noix de coco râpée

½ cuillère à soupe d’extrait de vanille

1 ½ tasse d’eau de coco

1 bâton de cannelle

1 cuillère à soupe de cacao en poudre

1 cuillère à soupe de sirop d’érable

Pour 2 portions

Préparation:

Pour le lait d’amande, ajoutez les amandes tranchées, les graines de chanvre, la noix de coco râpée, l’extrait de vanille, l’eau de coco dans le mélangeur et mélangez jusqu’à ce que les ingrédients soient très bien écrasés. À l’aide d’un chiffon ou d’une passoire, filtrez le lait pour enlever tout le reste.Pour le chocolat, ajoutez deux tasses de lait d’amande fraîchement préparé dans une casserole à feu moyen. Ajouter la cannelle, le cacao et le sirop d’érable et bien mélanger. Laisser cuire 10 minutes jusqu’à ébullition et retirer du feu. Servir et déguster, vous pouvez décorer avec des amandes et du cacao.

