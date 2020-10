Chocs fans Salma Hayek, avec un maillot de bain noir et sa silhouette | .

Une fois de plus Salma Hayek Elle a montré pourquoi elle est l’une des femmes mexicaines qui représente la beauté du pays et c’est à travers un maillot de bain noir qu’elle portait tous ses charmes en gros.

Salma Hayek est née à Veracruz en 1966, le 2 septembre, en ce moment elle a 54 ans et une figure spectaculaire qui pourrait facilement passer 20 ans de moins, en plus d’être actrice, elle est aussi femme d’affaires, productrice, actrice, cinéma, télévision et théâtre.

En plus d’une autre grande actrice mexicaine Dolores del Río, Salma Hayek est l’une des personnalités du Mexique qui a acquis une plus grande notoriété à Hollywood, non seulement grâce à sa beauté mais aussi à son talent qui lui a valu une nomination aux Oscars pour le comme son compatriote Yalitza Aparicio.

Si vous êtes mexicain, vous connaissez sûrement la célèbre telenovela Teresa, eh bien Salma Hayek Il a eu sa première participation à un feuilleton qui portait le même titre similaire à la version de Rubí, bien qu’il n’ait pas eu la même popularité que les projets suivants, c’était un très bon début pour sa carrière.

La actrice Elle est considérée comme l’une des plus belles femmes de tout le Mexique non seulement à l’extérieur mais aussi à l’intérieur, car elle a une âme très charitable et humanitaire et a la caractéristique de tout être mexicain: amicale, sympathique et souriante.

La nomination aux Oscars était due à son film Frida dans lequel elle incarnait l’artiste Frida Kahlo, une autre des figures représentatives du Mexique grâce à ses peintures, peu à peu la femme de Veracruz gagnait le cœur d’Hollywood ainsi que ses fans qui restaient ravi de la voir dans des films tels que “From Twilight to Dawn” et “Wild Wild West”.

La photo principale de cette note a été partagée le 29 décembre 2018 à l’époque, elle avait 52 ans et est étonnamment belle car elle montre une silhouette spectaculaire, malgré le fait qu’elle soit dans l’eau et que vous ne pouvez voir qu’une partie d’elle comprendre ce qui sort de l’eau est tout aussi choquant.

Malgré le fait que la pièce qu’il porte soit assez simple, ses fans étaient ravis, ils ont fini par écrire des centaines de commentaires qui auront sûrement causé cela en les lisant. Salma Hayek finissent par rougir.

Salma, chaque partie de toi est belle et parfaite, la beauté à son meilleur », ont été certains des commentaires qu’elle a reçus.

Depuis 2009 Salma Hayek elle a épousé son mari François Henry PinAult, un entrepreneur français renommé, ensemble, ils ont une fille qui ressemble assez aux deux et à leur adoration.

Comme vous le savez, ce sont les fallas qui ont deux grands charmes supérieurs, nous l’avons constamment vu défiler avec des décolletés impressionnants qui attirent l’attention de toute personne présente ou qui est autour de lui, son Maillot de bain Ce n’était pas l’exception car il porte un décolleté en “V” qui, bien qu’il soit de profil, il est possible de remarquer un peu de ces détails.

Ce n’est pas la première fois que la productrice partage une photo en maillot de bain, c’est vraiment quelque chose de commun mais c’est toujours une surprise de la voir et de profiter de la vue, surtout à cause de sa personnalité qui avec le temps est devenue encore plus charmant et beau.

On sait que dans les pays des Caraïbes et d’Amérique latine, les femmes sont très belles et parviennent à paraître plus jeunes, il en est de même avec Salma Hayek qui, bien qu’elle soit d’origine espagnole et libanaise, est à cent pour cent mexicaine.

