Lors du premier match de la Série mondiale hier soir, l’acteur Sam Elliott a prêté sa voix à une publicité de campagne de Joe Biden pour l’ancien vice-président avant l’élection présidentielle de 2020 le 3 novembre. La nouvelle publicité, intitulée “Go From There” a été créée mardi lors du premier grand match entre les Los Angeles Dodgers et les Tampa Bay Rays, et a trouvé The Big Lebowski et The Ranch star dans une voix off simpliste aux côtés d’une douce interprétation au piano de la “Star-Spangled Banner”.

“Il n’y a qu’une seule Amérique”, dit Elliott, dans sa voix retentissante de signature superposant des images de champs américains avec des membres du grand public, des jeunes hommes et femmes aux vétérans. “Pas de rivières démocrates. Pas de montagnes républicaines. Juste cette grande terre, et tout ce qui est possible dessus avec un nouveau départ. Des remèdes que nous pourrions trouver. Des avenirs que nous pouvons façonner. Travailler pour récompenser. Dignité à protéger. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire , si nous choisissons de nous attaquer aux problèmes, et non les uns des autres. Et de choisir un président qui fait de notre mieux. Joe Biden n’a pas besoin que tout le monde dans ce pays soit toujours d’accord. Juste pour convenir que nous aimons tous ce pays, et partez de Là.”

L’image finale de l’annonce présente une photo de Biden avec son colistier, le sénateur Kamala Harris, alors qu’ils portent tous deux des masques pour assurer la sécurité et le bien-être de leurs compatriotes américains. L’annonce est la dernière de l’ancien vice-président, qui en diffusera également plusieurs lors des matchs de la NFL la semaine prochaine. Les publicités de Biden seront diffusées lors de cinq matchs à venir, ce qui représente le cœur de son argument contre Donald Trump, l’ancienne star de télé-réalité devenue président qui cherche un deuxième mandat. Les attaques de Biden contre Trump ne se concentreront pas seulement sur la mauvaise gestion au milieu du coronavirus en cours, mais sur l’importance de voter et de remettre en question le personnage de l’ancienne star de la télévision et homme d’affaires.

Selon CNN, la campagne Biden a annoncé une collecte de fonds historique de 383 millions de dollars en septembre, ce qui a permis à l’ancien vice-président et à son camp de dépenser de l’argent sur certains des temps publicitaires les plus chers du pays. Alors que la campagne Biden a refusé de signaler le coût des publicités de la campagne, AdAge révèle un spot de 30 secondes dans la NFL en 2019 lors d’un jeu coûtant environ 419000 $.

Quant à Elliott, l’acteur acclamé et bien-aimé rejoint un certain nombre de ses pairs qui ont été présentés dans des vidéos pour des événements de campagne pour la candidature présidentielle de Biden, y compris un certain nombre de stars des Avengers qui ont participé à une collecte de fonds ainsi que Mindy Kaling et Kumail Nanjiani qui s’est réunie pour un Block Party sud-asiatique officiel pour Biden et Harris.