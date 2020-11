UNE

n émue, Jennifer Lopez a réfléchi sur sa carrière en remportant le prix de l'icône au salon E! Prix ​​du choix du public.

La chanteuse et actrice primée, âgée de 51 ans, est tombée en panne hier soir en regardant un message vidéo de ses jumeaux de 12 ans, Emme et Max.

La star des Hustlers Lopez, qui portait un ensemble rouge frappant pour accepter l’honneur, a réfléchi sur une année tumultueuse et a déclaré que 2020 avait été un «grand niveleur».

Elle a déclaré: «Cela nous a montré ce qui comptait, ce qui ne comptait pas et pour moi cela a renforcé ce qui compte le plus: les gens. Nous tous, ensemble, nous aidons les uns les autres, nous nous aimons, nous sommes gentils les uns envers les autres.

Lopez est adressée par ses enfants

«Et l’importance de cette connexion, de cette touche humaine.»

Lopez, qui est d’origine portoricaine, a réfléchi sur son ascension vers le sommet, disant en tant que Latina «parfois nous devons travailler deux fois plus dur».

Elle a ajouté: «Parfois, mes grands rêves et mes ambitions rendaient les gens autour de moi nerveux. Les gens disaient: “Vous êtes danseuse, vous ne pouvez pas être actrice … vous êtes une artiste, vous ne serez pas prise au sérieux en tant que femme d’affaires.” Plus ils disaient que je ne pouvais pas, plus je savais que je devais le faire.

Lopez a déclaré que “la vraie mesure” de son succès est “d’inspirer les filles de tous âges et de toutes les couleurs, du monde entier à savoir que vous pouvez être tout ce que vous voulez et faire autant de choses que vous voulez et être fière de qui vous peu importe d’où vous venez ».

La star, qui a déjà remporté le Billboard Icon Award, a terminé le discours en appelant les États-Unis à «guérir en tant que pays et à rester unis, fiers et en harmonie».

Hier soir, lors de l’événement étincelant, qui s’est tenu au Barker Hangar à Santa Monica avec quelques stars présentes virtuellement, Demi Levato a accueilli la procédure d’ouverture avec une blague sur le résultat retardé de l’élection présidentielle – en disant: «Nous nous sommes assurés de compter d’abord tout le monde dans le vote de Pennsylvanie» .

Les gagnants comprenaient les stars de la liste A Justin Bieber, qui a été présenté par Alison Brie alors qu’il était nommé artiste masculin de 2020, l’acteur d’extraction Chris Hemsworth, qui a choisi la star de cinéma d’action gong et Lin-Manuel Miranda, qui a été nommée star de cinéma dramatique pour sa comédie musicale à succès Hamilton.

Ellen DeGeneres accepte le prix hier soir

Bad Boys For Life a remporté le film de l’année tandis que sa star, Will Smith, a été nommée star de cinéma de 2020.

The Kissing Booth 2 a été nommé film comique de l’année, tandis que sur le petit écran Never Have I Ever a été nommé émission humoristique de l’année.

Le Ellen DeGeneres Show a été nommé meilleur talk-show de jour de l’année malgré la controverse sur un environnement prétendument toxique sur le plateau.

Trois grands producteurs ont quitté le programme en août à la suite d’allégations d’intimidation et d’inconduite. En acceptant le prix, l’animatrice Ellen DeGeneres, qui s’est excusée publiquement en septembre, a rendu hommage à son personnel dans l’émission.

Tracee Ellis Ross

Justin Bieber a été présenté par l’actrice Alison Brie, qui a révélé que le chanteur remportait le prix de l’artiste masculin de 2020.

Le rappeur Tyler, The Creator a présenté l’actrice Tracee Ellis Ross avant d’accepter son prix d’icône de la mode. Dans son discours de remerciement, elle a rendu hommage à sa mère, la chanteuse Diana Ross.

Le magnat d’Hollywood Tyler Perry a été honoré du prix du champion du peuple. Parmi les autres gagnants figuraient la star de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo, pour la star de la télévision et Mandy Moore, pour la star de la télévision dramatique pour This Is Us.

La star de cinéma féminine est allée à Tiffany Haddish pour Like A Boss et Sofia Vergara a remporté la star de la comédie pour Modern Family.