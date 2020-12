Choquant et drôle, Sophie Turner dans une photo inédite de son enterrement de vie de jeune fille | INSTAGRAM

La belle et talentueuse actrice britannique, Sophie Turner est mondialement connue pour sa fabuleuse performance en tant que «Sansa» dans la série à succès HBO: “Le Trône de Fer”Bien qu’elle soit également bien connue pour garder les aspects de sa vie quotidienne et personnelle très privés, c’est pourquoi l’action de la nuit dernière a eu beaucoup de succès pour tous ses followers, qui jusqu’à présent sont plus que surpris.

Cependant, depuis qu’elle a commencé sa relation avec Joe Jonas, également à succès, maintenant dans sa maternité et même lorsque les deux mariages ont eu lieu, le premier à Las Vegas et le second au Château du Martinet, un château de rêve dans le sud de la France. datant du 18ème siècle, Sophie Turner a géré toutes ces étapes importantes de sa vie en discrétion absolue.

Cependant, elle a parfois surpris ses fervents admirateurs lorsque, tout à coup, l’actrice décide de partager une image ou une autre de ce qu’elle fait en ce moment, ou de certaines expériences, tout comme l’une de ses dernières publications de son profil officiel. dans Instagram.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Envoyez un message à Sophie Turner à ceux qui ne portent pas de masque

Où elle nous a donné plusieurs images d’elle, de quelques amis et bien sûr, de la compagnie de son partenaire de vie bien-aimé, tous les participants passant le meilleur moment possible et d’autres, avec l’un des clichés les plus tendres de sa grossesse, où Joe lui tient compagnie , quelques semaines après l’accouchement.

Maintenant, Turner a continué à impressionner ses millions d’adeptes en révélant un peu plus l’un de ces moments importants qu’il a vécu au moins ces deux dernières années, c’est vrai, nous parlons de son enterrement de vie de jeune fille, et tout cela grâce à un de la dernière mode des célébrités sur les réseaux sociaux, qui consiste à partager une photo du moment que leurs followers demandent, cette curieuse dynamique que les célébrités réalisent pour que leurs fans les connaissent un peu plus.

Dans le cas de Sophie, un internaute lui a demandé une photo de la fête avec laquelle elle a dit au revoir à son statut de célibataire, et bien que l’actrice n’ait partagé aucun message à côté de l’image, on voit qu’elle a passé un bon moment à sa fête depuis, en la carte postale, vous pouvez voir l’interprète marchant dans la rue avec une robe courte verte avec un imprimé militaire, une perruque dans une combinaison orange vif, et quelques nuances de rose avec du violet, qui ont fini par être très échevelées, on imagine que c’était si bon Qu’est-il arrivé.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

De même, Sophie portait une ceinture qui la caractérisait comme la propriétaire de la célébration, et bien sûr une jarretière traditionnelle sur l’une de ses longues jambes, comme celle portée par les mariées lors de leur nuit de noces, qui sont ensuite retirées et ils ont jeté des invités masculins célibataires, indiquant qui sera le prochain à se marier.

Dans une autre des images que les Britanniques nous ont montrées heureuses, on peut voir une photo heureuse du couple charmant, on ose même dire qu’elle fait partie des coups de cœur des internautes.

Le détail est que la demande de l’adepte de Turner était “une photo de quand vous étiez enceinte mais ils ne le savaient toujours pas”, puis la jeune femme talentueuse découvre l’image d’un voyage avec son mari à Venise, alors que les deux se regardent très romantiquement, ils débordent vraiment d’amour.

Pour mettre fin à la dynamique, ils ont demandé à l’actrice une photo de quelque chose qui lui manquait, alors la femme de Joe Jonas a partagé une image d’elle quand elle était encore enceinte, et a commenté: “mon ventre”, laissant entendre que sa grossesse C’était merveilleux et elle a passé le meilleur moment possible, étant totalement gâtée par son amant.