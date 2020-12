Choquant, la série de Sebastián Yatra a déjà un remplaçant pour Tini Stoessel | INSTAGRAM

Après s’être éloignée du tout nouveau monde de la comédie après son rôle principal dans la série pour adolescents Disney «Violetta», Tini Stoessel a commencé son voyage en tant que chanteuse solo et à ce jour n’a fait que gagner des millions de fans du monde entier. le monde avec des chansons comme “Fresa”, “22”, “Un beso en Madrid”, parmi de nombreux autres succès musicaux.

De même, il y a quelques mois, son ex-petit ami, l’artiste colombienne Sebastian Yatra, nous a reçu la nouvelle qu’il ferait une série, où sa petite amie de l’époque reviendrait à l’écran, elle étant la protagoniste du contenu audiovisuel susmentionné.

Par conséquent, la nouveauté et ce que les fans attendaient avec impatience était qu’il allait revenir à la routine de se tenir devant la caméra et d’étudier de nombreux scripts pour jouer dans un roman romantique avec le sien maintenant. ex partenaire sentimental.

Ainsi, pour l’année prochaine, le lancement d’une série qui serait exclusivement dans la nouvelle plate-forme de streaming Disney + était attendu, où la jeune artiste allait reprendre le jeu avec son désormais ex-partenaire, Sebastián Yatra, cependant Nous connaissons tous le dénouement de l’histoire, et en raison de la fin du lien entre Stoessel et le Colombien, le cours de la nouvelle série de fiction a complètement changé puisque la production de celle-ci a pensé à une autre figure internationale pour prendre sa place.

De plus, le contrat avec Disney + avait déjà été signé et officialisé des mois avant la pause et, depuis lors, on pensait que l’Argentin et le Colombien continueraient à jouer le rôle de protagonistes de la pièce de divertissement.

«Je vais juste jouer dans la série avec lui. Je vais bien, avec tout ce qui se passe, le duel est différent », a déclaré Stoessel à l’époque dans une interview pour les médias de son pays, faisant référence au fait que tous les plans pour filmer ensemble étaient toujours en place.

Mais cette idée ne pouvait pas être, pas comme prévu depuis le début, car ils ont mentionné que ce ne serait pas la même chose si le couple était séparé, donc une autre décision a dû être prise pour maintenir le projet, alors, la production avait Une excellente idée et elle a tiré un as dans sa manche et a décidé de contacter une autre figure féminine internationale pour remplacer Tini.

De la société de production, ils ont décidé d’embaucher une star qui possède également une vaste expérience dans les succès de Disney Channel en Amérique latine.

Il s’agit d’une jeune promesse dans le monde du show business, qui, d’ailleurs, a également participé il y a des années à la chaîne pour enfants Disney et a eu une grande portée parmi le public, il ne s’agit de rien de plus ni de moins que Karol Sevilla elle-même. , l’artiste mexicain qui était le protagoniste de “Soy Luna”, l’histoire pour laquelle les patins et les patinoires bien-aimés des villes sont redevenus célèbres.

Cela signifie que Yatra doit interpréter, au-delà des chansons qu’ils font ensemble, une romance avec l’actrice mexicaine et parmi les admirateurs du galant beaucoup espèrent qu’une nouvelle romance avec Séville émergera, bien qu’il y ait encore beaucoup d’autres utilisateurs qui espèrent que le Un couple composé de Yatra et Stoessel reviennent, alors qu’ils formaient un tendre duo et une équipe formidable.

Pendant ce temps, l’interprète argentine, Tini Stoessel reste concentrée sur ses projets et réfute la rumeur selon laquelle elle aurait une relation amoureuse avec Khea.