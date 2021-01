C

Le patron d’horley, Jamie Vermiglio, pense que la victoire historique du club en FA Cup contre les Wolves il y a 35 ans peut inspirer ses joueurs lorsque les deux équipes s’affronteront au quatrième tour vendredi soir.

Chorley, qui participe au sixième niveau du football anglais, est l’équipe la moins bien classée de la compétition après avoir éliminé Championship Derby au troisième tour.

Leur récompense pour ce cuir chevelu est la visite de Premier League Wolves et Vermiglio pense que son équipe peut s’inspirer des souvenirs de 1986, lorsque Chorley a gagné après deux rediffusions au premier tour.

“Si les joueurs peuvent être motivés encore plus, nous allons l’essayer en utilisant l’esprit de 86 et ce que cette équipe a fait”, a déclaré Vermiglio.

«C’est ce qu’ils doivent viser. Le jeu de 86 apporte un peu plus de piquant, principalement parce que ces gens sont toujours là.

«Nous avons la chance d’avoir des gens comme Ken Wright, président de notre club, qui était le manager ce jour-là. Donc pour lui, c’est incroyable de revivre ces souvenirs.

Les loups étaient en triste déclin après trois relégations consécutives dans l’ancienne quatrième division lorsqu’ils ont été embarrassés par Chorley dans l’ancien terrain de Bolton, Burnden Park.

“L’écart est tellement plus grand entre nous deux que les Wolves et Chorley à ce moment-là”, a déclaré Vermiglio.

«Mais ce que cette équipe de Chorley a fait – deux nuls 1-1 puis une victoire 3-0 – était inconnu et je suis dans le club depuis près de 20 ans et c’est le jeu dont on parle toujours.

«Si les gars jouent à leurs capacités et font l’extraordinaire et obtiennent un résultat, alors ce seront ces joueurs dont on parlera pour les 40 prochaines années.

La défaite des loups face à Chorley est toujours considérée par leurs fans comme l’une de leurs heures les plus sombres comme un rappel brutal qu’un club autrefois puissant avait touché le fond.

Être jumelé avec l’équipe nationale de la Ligue nord lors du tirage au sort du quatrième tour aura fait frissonner une génération de supporters des Wolves et Vermiglio espère capitaliser.

Le patron de Chorley, également directeur d’une école primaire à Warrington, a déclaré: «Leurs fans en ont apparemment également parlé. Il y a un peu de malheur et de tristesse autour des loups avec leurs récents résultats.

«Quand ils ont vu qu’ils jouaient Chorley, ils ont naturellement commencé à dire:« On y va encore, ils nous ont fait 3-0 en 1986, cela pourrait-il se reproduire?

«La pression est sur eux de venir gagner et je pense que (Nuno Espirito Santo) voudra jouer l’une de ses équipes les plus fortes pour s’assurer qu’il n’y a pas de peaux de banane.

Au troisième tour, Chorley a gagné 2-0 contre une équipe de Derby gravement épuisée en raison d’une épidémie de coronavirus.

L’équipe de Vermiglio a également contrarié Wigan et Peterborough lors de la FA Cup de cette année après avoir battu Gateshead et York lors des tours de qualification.

