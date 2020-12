O

k, ce ne sera pas la saison des fêtes que vous attendiez. Mais la capitale à Noël est magique, quelle que soit l’année et grâce aux restrictions (légèrement) assouplies, les Londoniens peuvent désormais profiter de quelques semaines de plaisir festif. Des rampes d’arbres de Noël aux patinoires éloignées et aux pantomimes en voiture – c’est votre guide.

Arbre chic

La lueur d’espoir pour 2020? Tout le monde est heureux de porter son chapeau de Noël. Le belter annuel de Mariah Carey, Tout ce que je veux pour Noël, c’est vous est revenu dans le Top 40 neuf jours plus tôt cette année qu’en 2019 et les vendeurs d’arbres artificiels rapportent des ventes en hausse de 140% cette année par rapport à l’an dernier. Floraison et sauvage et Arbres elfes verts fournissent même de vrais arbres de taille normale pour quiconque est coincé à la maison ou se protège.

Dans les rues, les méga-arbres de Londres brillent déjà, alors créez votre propre crawl de Noël: Cour de dépôt de charbon dispose d’un arbre du peuple interactif qui s’illumine avec les mouvements des visiteurs (réchauffez-vous avec un chocolat chaud ou un cocktail à Vermuteria ensuite); Covent Garden possède une épicéa norvégienne de 60 pieds de haut ornée de 30 000 lumières; et Trafalgar Square a eu sa cérémonie virtuelle d’éclairage jeudi.

Le côté positif des visionnages virtuels est que vous pouvez vous rattraper sur YouTube. Pour profiter au maximum de la joie festive, ajoutez une visite des plus scintillantes lumières de la capitale: Oxford Street 27 rideaux LED, Kew Gardens’ un million d’ampoules scintillantes et le Tate Britain’s Les expositions hivernales illuminées «brave new world» sont parmi les plus spectaculaires de cette année.

Joyeuse fête-mas

2020 se serait peut-être terminé en plusieurs niveaux, mais Covid ne peut pas arrêter la fête festive. Utilisez la règle du «repas copieux» comme excuse pour essayer les meilleurs plats de Londres. Le bar irlandais d’Islington Homeboy propose une sélection de snacks gonflés allant des chips de taco aux rouleaux de filet de poulet, spécialiste de la tequila Dalston Hacha met en vedette les plats mexicains préférés du partenaire de cuisine Maiz Azul et du bar Old Street Tayēr + élémentaire a fait appel à la résidence française Kitchen FM pour cuisiner pour les invités.

London Bridge a un nouveau toit en plein air brillant appelé Hauteurs hivernales servir des hot-dogs au gingembre cochon, des toddies à la cannelle et une fondue sans fond. Terrasses d’hiver à Cour de vinaigre à London Bridge, le Lessive à Brixton et le jardin magique de Flight Club Victoria sont également maintenant ouverts pour boire et dîner parmi les lumières scintillantes.

Joyeux attentif

Besoin d’une épicéa avant Noël après un an de Zoom? Se diriger vers Maison de Lady Muck sur Mare Street pour trier vos ongles et vos sourcils. Vous pouvez ajouter un massage de la tête pour 15 £ – bien nécessaire après cette année. Les gymnases sont également ouverts – et un coup rapide d’endorphines pourrait être un joyeux moyen de lancer la saison des fêtes pandémiques.

Cycle de flèche, Digme et Flex Chelsea organisent des cours de fitness festifs (chapeaux de Père Noël encouragés) tandis que la plate-forme de fitness virtuelle danseChant organise des cours de danse à Pilates tout au long du mois.

Ajoutez de l’éclat

Décembre offre une occasion bienvenue de dépoussiérer cette robe de soirée à paillettes, même si ce n’est que pour danser dans le salon sur votre travail Zoom de Noël (les experts disent que les boucles d’oreilles en forme de boule et les rouges à lèvres audacieux sont les tendances beauté de Noël de cette année – découvrez Loup et blaireau dans Coal Drops Yard pour les boucles d’oreilles de Yaa Yaa London).

C’est l’heure du spectacle

Vous pouvez toujours faire réparer vos chants de Noël cette année. Église Saint-Jean à Notting Hill, La chapelle à l’Old Royal Naval College de Greenwich et Église St Gabriel à Pimlico accueillent tous des services de chants de Noël socialement distants pour les bulles domestiques, et bon nombre des meilleurs chœurs de la capitale prennent leurs services en ligne. Action pour les enfantsde aura lieu demain, présenté par Jon Snow, les longs métrages de Childline Leona Lewis jeudi, et danceChant à la demande a un service gratuit de chants de Noël virtuels aux chandelles le 20 décembre.

Les projections festives sont également de retour en décembre. Le parking social à Syon Park organise un cinéma de Noël avec des projections de Home Alone, Elf and Love Actually, et à partir de cette semaine, vous pouvez même faire du drive-in pour un panto. Attendez-vous à des DJ en direct et à un marché de Noël avant le spectacle, puis à une production professionnelle de Cendrillon. La saison des fêtes est de retour (oh oui!).