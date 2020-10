N’y pensez pas trop. Chris Brown et Adele ne sont que des amis, du moins c’est ce que nous pensons. Brown a été vu quittant la maison d’Adele à Londres vers 2 heures du matin, mais le spectateur l’a décrit comme «un manteau et un poignard».

«C’était un peu un manteau et un poignard», a déclaré le témoin à Page Six. “Il est arrivé au milieu de la nuit et n’est reparti que vers 2 heures du matin.” Étant donné qu’Adele aurait un petit-ami présumé, Skepta, et que Brown serait là avec sa petite amie présumée Gina Huynh, la visite n’aurait pas pu être romantique .

Brown est arrivé en Allemagne pour rendre visite à son fils Aeko, qu’il partage avec son ex-petite amie Ammika Harris. Il a noté le voyage avec une jolie photo de leur réunion et a écrit: “MADE IT [red heart emoji]. “Quant à Adele et Brown, les deux sont des amis proches depuis 2013 et lorsque les fans ont vu une photo des deux qui semblaient se battre, Adele a précisé qu’ils se complimentaient et Brown l’a remerciée d’avoir purifié l’air via Twitter. .

Ces derniers mois, Adele a attiré une attention particulière pour son incroyable transformation. Au cours des deux dernières années, Adele a fait de gros efforts pour se mettre en forme et vivre une vie plus saine, et en retour, elle a laissé les mâchoires sur le sol. La chanteuse était déjà fabuleuse avant, mais après avoir perdu beaucoup de poids, elle est presque méconnaissable.

Les fans ont commencé à remarquer qu’elle perdait potentiellement du poids après quelques photos qu’elle a partagées avec les fans via Instagram. Cependant, en mai, elle a révélé sa nouvelle silhouette après avoir remercié tous ceux qui lui souhaitaient un joyeux anniversaire. La chanteuse était vêtue d’une magnifique robe noire, accessoirisée de talons. C’est à ce moment que les fans ont pu confirmer qu’elle portait un nouveau corps.

Depuis lors, elle a partagé un certain nombre de photos sur son profil et ses histoires Instagram qui ont donné aux fans des regards différents de sa transformation, mais des sources proches de la chanteuse ont dit qu’elle était plutôt timide à ce sujet. Bien qu’elle soit connue pour sa voix hors du commun, elle n’est pas habituée à toute la nouvelle attention qu’elle gagne.