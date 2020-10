L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a admis jeudi qu’il “avait eu tort” de ne pas porter de masque facial à la Maison Blanche, après avoir été testé positif au COVID-19 et passé une semaine à l’hôpital. Dans une nouvelle déclaration au New York Times, Christie a déclaré qu’il pensait être dans une “zone de sécurité” alors qu’il assistait à la réunion du 26 septembre au cours de laquelle le président Donald Trump a nommé la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême.

Quelques jours plus tard, Trump a annoncé que lui et la Première Dame avaient été testés positifs au COVID-19 le 1er octobre, et l’ancien gouverneur a révélé son test positif deux jours plus tard. Sur la recommandation de son médecin, qui a cité son asthme et son poids, Christie s’est présentée à l’hôpital et a passé des jours dans l’unité de soins intensifs du Morristown Medical Center dans le New Jersey avant d’être libérée. Au Times, Christie a déclaré que les gens devaient prendre la pandémie de coronavirus au sérieux en portant des masques et en pratiquant la distanciation sociale, mais a déclaré qu’il fallait un équilibre entre la fermeture des choses et la mise en pratique de précautions pour rouvrir.

“J’ai cru en entrant dans le parc de la Maison Blanche, que j’étais entré dans une zone de sécurité, en raison des tests que moi et beaucoup d’autres subissions chaque jour”, a déclaré Christie dans un communiqué au journal. “J’avais tort. J’avais tort de ne pas porter de masque lors de l’annonce d’Amy Coney Barrett et j’avais tort de ne pas porter de masque lors de mes multiples séances de préparation aux débats avec le président et le reste de l’équipe.”

«J’espère que mon expérience montre à mes concitoyens que vous devez suivre [Centers for Disease Control and Prevention] des directives en public où que vous soyez et portez un masque pour vous protéger et protéger les autres », a-t-il poursuivi, qualifiant le virus de« quelque chose à prendre très au sérieux », notant que« les ramifications sont extrêmement aléatoires et potentiellement mortelles.

La Maison Blanche enquête sur l’événement de nomination de Barrett, que le Dr Anthony Fauci a désigné comme un «événement de grande diffusion» lié à des tests COVID-19 positifs chez une douzaine de personnes, a noté le Times. Christie a ajouté qu’il ne savait toujours pas qui l’avait infecté ni à quelle fréquence le président était testé, car des responsables ont déclaré que le commandant en chef était testé quotidiennement, tandis que Trump a déclaré qu’il ne l’était pas. L’ancien politicien du New Jersey a déclaré qu’il était au troisième rang lors de l’événement, et “ce qu’ils nous ont dit, c’est que tout le monde dans les trois premiers rangs avait été testé ce jour-là et testé négatif. … . “