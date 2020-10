L’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie s’est enregistré dans un hôpital samedi après-midi, peu de temps après avoir révélé qu’il avait reçu un diagnostic de COVID-19. Christie a publié son diagnostic sur Twitter, puis a informé les journalistes de CNN qu’il se rendait à l’hôpital. Le politicien est dans une catégorie à haut risque pour le virus.

Christie et son médecin auraient décidé qu’il devrait être sous surveillance constante dans un hôpital en raison de ses antécédents médicaux et de ses conditions qui pourraient rendre son coronavirus grave. Cela comprend l’asthme, l’obésité et l’âge. Christie a dit qu’il avait une légère fièvre et se sentait “endolori” samedi après-midi, mais qu’il était assez bien pour se rendre à l’hôpital. Sa respiration serait également correcte, mais il commence maintenant le traitement par resmdesivir.

Christie a révélé samedi son diagnostic de COVID-19 sur Twitter, écrivant: “Je viens de recevoir un message indiquant que je suis positif pour le COVID-19. Je tiens à remercier tous mes amis et collègues qui ont demandé comment je me sentais dans le le dernier ou les deux derniers jours. Je recevrai des soins médicaux aujourd’hui et je tiendrai les personnes nécessaires au courant de mon état. “

Les critiques ont montré peu de sympathie pour Christie sur Twitter, lui rappelant ses propres déclarations sur le virus datant de mai. À l’époque, Christie avait déclaré que les Américains “allaient devoir” accepter un grand nombre de décès de coronavirus pour échapper à une catastrophe économique. Maintenant que la vie de Christie est en jeu, certains publient des choses tout aussi insensibles sous son tweet.

Christie est l’une des nombreuses personnalités publiques à attraper le coronavirus peu de temps après avoir été en contact étroit avec le président Donald Trump. Christie a aidé Trump à préparer le débat présidentiel mardi, puis a aidé à couvrir le débat pour ABC News. Après que Trump a révélé qu’il avait été testé positif au virus vendredi matin, Christie a cherché un nouveau test.

D’autres nouveaux cas de coronavirus incluent la Première Dame Melania Trump, le conseiller principal de la Maison Blanche Hope Hicks et les sénateurs républicains Mike Lee de l’Utah, Thom Tillis de Caroline du Nord et Ron Johnson du Wisconsin. Beaucoup de ces chiffres, y compris Christie, sont critiqués pour avoir bafoué les précautions de sécurité contre les coronavirus au cours des derniers mois. La famille Trump a délibérément refusé de porter des masques lors du débat de mardi, et les critiques se demandent maintenant s’ils mettent tout le monde dans la salle en danger en le faisant.

Trump reste à l’hôpital au moment d’écrire ces lignes. Jusqu’à présent, il n’y a aucun mot sur le moment où Christie ou lui pourraient être renvoyés.