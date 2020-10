Samedi matin, l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a informé ses abonnés sur Twitter qu’il avait été libéré de l’hôpital au milieu de sa bataille contre le COVID-19. Christie est l’un des nombreux républicains de haut niveau à avoir contracté le COVID-19 ces dernières semaines. Cette liste comprend également le président Donald Trump, la première dame Melania Trump, l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany, le sénateur Mike Lee, le sénateur Thom Tillis, le sénateur Ron Johnson et bien d’autres. En réponse à sa mise à jour Twitter, beaucoup ont répondu pour lui souhaiter bonne chance. Mais, bien sûr, il y en a eu d’autres qui ont répondu en liant le diagnostic de l’ancien gouverneur à Trump.

Christie a initialement déclaré qu’il avait été testé positif au COVID-19 le 3 octobre. Il a écrit sur Twitter: «Je viens de recevoir un message indiquant que je suis positif pour le COVID-19. Je tiens à remercier tous mes amis et collègues qui ont contacté demandez comment je me sentais au cours des deux derniers jours. Je recevrai des soins médicaux aujourd’hui et je tiendrai les personnes nécessaires au courant de mon état. ” Comme il l’a évoqué dans sa déclaration, il a ensuite été admis à l’hôpital afin de recevoir un traitement pour son diagnostic.

Je suis heureux de vous informer que ce matin, j’ai été libéré du centre médical de Morristown. Je tiens à remercier les médecins et infirmières extraordinaires qui ont pris soin de moi la semaine dernière. Merci à ma famille et mes amis pour leurs prières. J’aurai plus à dire sur tout cela la semaine prochaine. – Governor Christie (@GovChristie) 10 octobre 2020

La dernière mise à jour de Christie sur son état a attiré une foule de réponses colorées parmi les utilisateurs de Twitter. Faites défiler vers le bas pour voir ce que disent certaines de ces personnes.

Bonne nouvelle! Je vote pour Biden / Harris mais très heureux de savoir que vous allez bien et que vous rentrez chez vous! – Peggy Barons (@Pegbarons) 10 octobre 2020

Heureux de vous entendre mieux. Vous avez une excellente occasion d’être une force de changement positif. Si vous ne l’utilisez pas, ce serait vraiment dommage. – (((Howard Forman))) (@thehowie) 10 octobre 2020

c’est bien de pouvoir bénéficier des meilleurs soins de santé au monde, hein? être bien. – Tzippy Shmilovitz 🤦‍♀️ (@Tzipshmil) 10 octobre 2020

Bonne nouvelle. Et merci de ne pas avoir fait de vidéos prétendant que ce n’était pas un problème. – Will Saletan (@saletan) 10 octobre 2020

Heureux que vous ayez pu utiliser votre privilège pour être admis. Moi, par contre, on m’a refusé parce que je n’étais pas assez malade pour prendre un lit d’hôpital, même si mon médecin m’a dit que j’avais des symptômes graves et que je devais aller aux urgences. – BertFA (@BertTraveler) 10 octobre 2020

Content que tu sois meilleur.

J’espère que votre «plus à dire sur tout cela» comprend au moins la reconnaissance de l’importance de se conformer aux directives du CDC concernant le port d’un masque et la distance physique? – Louise (@clwtweet) 10 octobre 2020

