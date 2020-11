Dimanche, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie est apparu sur ABC News pour condamner le président Donald Trump et son équipe juridique pour leurs contestations des résultats de l’élection présidentielle de 2020. Christie s’est exprimé comme un fervent partisan, affirmant qu’il avait voté pour Trump à la fois en 2016 et en 2020. Pourtant, il a déclaré que les poursuites étaient devenues «un embarras national».

“Écoutez, j’ai été un partisan du président, j’ai voté pour lui deux fois, mais les élections ont des conséquences et nous ne pouvons pas continuer à agir comme si quelque chose s’était passé ici qui ne s’était pas produit”, a déclaré Christie au présentateur d’ABC George Stephanopoulos. “Ils allèguent la fraude en dehors de la salle d’audience, mais lorsqu’ils entrent dans la salle d’audience, ils ne plaident pas la fraude et ils ne soutiennent pas la fraude. Vous avez l’obligation de présenter les preuves, les preuves n’ont pas été présentées.”

«Oui», a déclaré Chris Christie à @GStephanopoulos lorsqu’on lui a demandé s’il était temps pour le président Trump de cesser de contester les résultats des élections de 2020, ajoutant que l’équipe juridique du président était un «embarras national». https://t.co/9HKDetYpa5 pic.twitter.com/zuGivUyqYo – Cette semaine (@ThisWeekABC) 22 novembre 2020

Jusqu’à présent, aucun responsable électoral, enquêteur ou autre parti n’a trouvé de preuve de fraude électorale généralisée ou de falsification électorale, mais la campagne Trump continue d’insister sur le fait que de telles preuves existent. Trump et son équipe n’ont rendu publique aucune de ces preuves, ni même expliqué rationnellement ce que cela pourrait être ou pourquoi ils pourraient les cacher. Pour Christie – et beaucoup d’autres Américains – cela “doit signifier que les preuves n’existent pas”.

“Franchement, la conduite de l’équipe juridique du président a été un embarras national”, a poursuivi Christie. Il a particulièrement critiqué l’avocat Sidney Powell pour avoir fait des allégations bizarres contre le gouverneur républicain de Géorgie Brian Kemp. Powell est apparu samedi sur Newsmax TV, affirmant sans preuve que Kemp était impliqué dans un stratagème présumé visant à corrompre des agents publics pour manipuler les résultats des élections. «C’est une conduite scandaleuse de la part de n’importe quel avocat», a déclaré Christie.

De nombreuses sources qualifiées et crédibles se sont prononcées contre Trump ces dernières semaines, lui demandant de cesser de vendre des théories du complot sur les élections et de contribuer à la panique nationale. Cependant, certains experts ont été consternés par le nombre de républicains établis qui ont soutenu le président, y compris des sénateurs comme Mitch McConnell et Lindsey Graham. Pour Christie, condamner les actions du président est un coup dur.

Christie a été non seulement un partisan de Trump, mais parfois une amie et une confidente. Pas plus tard qu’en septembre, Christie a rencontré Trump en privé pour l’aider à se préparer au premier débat présidentiel contre le président élu Joe Biden.

Alors que les semaines depuis la victoire électorale de Biden s’éternisent, le ton de la critique du refus de Trump de concéder devient de plus en plus urgent. Dans une lettre ouverte jeudi, les législateurs démocrates craignaient que cette transition controversée n’ait des «effets graves» sur la démocratie américaine dans son ensemble.