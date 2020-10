L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a été libéré de l’hôpital après son diagnostic de coronavirus positif une semaine auparavant. Christie était l’un des nombreux noms liés à Donald Trump et à l’épidémie de COVID-19 à la Maison Blanche au cours des deux dernières semaines.

L’ancienne candidate à la présidentielle en 2016 a été testée positive comme beaucoup d’autres après avoir assisté à la cérémonie de nomination de la potentielle juge SCOTUS Amy Coney Barrett. Il était également l’un des rares à avoir aidé Trump à préparer le débat avant le premier débat entre le président et l’ancien vice-président Joe Biden. Selon CNBC, Christie a été libérée du centre médical de Morristown samedi.

“Je suis heureux de vous faire savoir que ce matin, j’ai été libéré du Morristown Medical Center. Je tiens à remercier les médecins et infirmières extraordinaires qui se sont occupés de moi la semaine dernière”, a-t-il écrit sur Twitter. “Merci à ma famille et mes amis pour leurs prières. J’aurai plus à dire sur tout cela la semaine prochaine.”

Christie a passé la semaine à faire face au virus et a reçu du remdesivir antiviral. C’est le même médicament que Trump a reçu pendant son séjour au Walter Reed Medical Center. L’ancien gouverneur a d’abord annoncé qu’il s’enregistrait à l’hôpital par précaution en raison de son asthme.

Christie est l’une des nombreuses personnes à avoir assisté à l’événement à la Maison Blanche pour être testée plus tard positive pour le coronavirus. Cela comprend l’aide de la Maison Blanche, Hope Hicks, Stephen Miller, le sénateur Mike Lee, Kellyanne Conway et le sénateur Thom Tillis. Les détails sur qui d’autre a été testé positif et la dernière fois que le président a été testé négatif ont été obscurs, l’administration refusant de donner des détails solides sur le président et les autres lors de l’événement.

Trump a marqué son samedi avec un événement de campagne sur la propriété de la Maison Blanche, y compris une foule de participants rémunérés et d’autres qui ne pratiquaient pas la distanciation sociale lors de la file d’attente pour l’événement. Le statut du président Trump est discutable depuis sa libération de Walter Reed plus tôt dans la semaine. Selon des rapports et des détails partagés par l’équipe médicale de Trump, le président a reçu un traitement expérimental par anticorps avant d’être transporté par avion à Walter Reed pour un traitement hospitalier. Trump a fait l’éloge de la drogue de Regeneron, l’appelant un «remède» dans les vidéos qui ont suivi son retour à la Maison Blanche.

“C’est un remède et je vous parle aujourd’hui à cause de cela”, a-t-il déclaré sur Twitter. “Et, tu sais, parce que je pense que j’aurais pu être une … mauvaise victime. Je rentre dans certaines catégories qui ne sont pas si géniales. … Je te dis que cela change complètement la donne.”