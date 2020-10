L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a révélé qu’il avait été testé positif au COVID-19 samedi matin. Christie a déclaré à ses abonnés Twitter qu’il recevait des soins médicaux, mais n’a donné aucun détail sur son état. Le diagnostic intervient après que Christie a rencontré le président Donald Trump au début de cette semaine pour se préparer au premier débat de l’élection présidentielle de 2020.

“Je viens de recevoir un message indiquant que je suis positive pour le COVID-19”, a tweeté Christie samedi matin. «Je tiens à remercier tous mes amis et collègues qui ont demandé comment je me sentais au cours des deux derniers jours. Je recevrai des soins médicaux aujourd’hui et je tiendrai les personnes nécessaires au courant de mon état.

Je viens de recevoir un message indiquant que je suis positif pour le COVID-19. Je tiens à remercier tous mes amis et collègues qui m’ont demandé comment je me sentais ces deux derniers jours. Je recevrai des soins médicaux aujourd’hui et je tiendrai les personnes nécessaires au courant de mon état. – Governor Christie (@GovChristie) 3 octobre 2020

Christie a été critiquée plus tôt cette semaine pour avoir voyagé avec le président et l’avoir aidé à se préparer au débat de mardi soir. De nombreux critiques ont vu cela comme un conflit d’intérêts puisque Christie était également correspondante d’ABC News couvrant l’événement. Selon un rapport du New York Times, le président a passé moins de deux heures au total à préparer le débat et a passé une grande partie de ce temps avec Christie et son avocat personnel, Rudy Giuliani.

Christie a été l’un des experts les plus controversés tout au long de la crise des coronavirus aux États-Unis.En mai, il a accordé une interview au podcast The Daily DC de CNN avec Dana Bash, affirmant sans détour que les Américains “allaient” accepter un nombre accru de décès de coronavirus pour éviter une catastrophe économique.

“Bien sûr, tout le monde veut sauver toutes les vies possibles – mais la question est, à quelle fin, en fin de compte?” Christie a dit à l’époque. “Y a-t-il des moyens pour que nous puissions … enfiler le milieu ici pour permettre qu’il y ait des morts, et qu’il y en ait quoi qu’il arrive?”

Christie est le dernier cas de coronavirus étroitement lié au président la semaine dernière. Le conseiller principal de la Maison Blanche, Hope Hicks, a été le premier à être testé positif, suivi du président et de la première dame Melania Trump. Depuis lors, les législateurs et les responsables républicains, ainsi que les membres du personnel de la Maison Blanche et du lieu de débat à Cleveland, Ohio, ont également contracté le virus.

Les critiques ont souligné le mépris général de l’administration Trump pour les mesures de sécurité contre les coronavirus au milieu de ces nouveaux cas. En particulier, beaucoup ont noté que la famille Trump avait refusé de porter des masques tout au long du débat de mardi, malgré les exigences du lieu. Trump reste hospitalisé au centre médical militaire Walter Reed au moment de la rédaction de cet article.