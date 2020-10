– Christie est à l’hôpital après avoir été testé positif au COVID-19 … il dit qu’il s’est enregistré au Morristown Medical Center dans le New Jersey et qu’il présente des symptômes bénins.

Christie dit … “En consultation avec mes médecins, je me suis enregistrée au Morristown Medical Center cet après-midi. Bien que je me sens bien et que je n’ai que des symptômes légers, en raison de mes antécédents d’asthme, nous avons décidé que c’était une mesure de précaution importante.”

Il ajoute … “Je suis reconnaissant pour nos professionnels de la santé qui travaillent dur et j’ai hâte de revenir bientôt à la maison.”

Ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie est le dernier Atout loyaliste à tester positif pour le coronavirus.

Christie vient d’annoncer: «Je viens de recevoir un message indiquant que je suis positif pour le COVID-19. Je tiens à remercier tous mes amis et collègues qui ont demandé comment je me sentais au cours des deux derniers jours », ajoutant:« Je recevrai des soins médicaux aujourd’hui et je tiendrai les personnes nécessaires au courant de mon état. »

Je me demande pourquoi? Peut-être l’événement de super-épandage Rose Garden le week-end dernier 🙄 pic.twitter.com/oN7odT8gOw – ChangeAbout (@ ChangeAbout1) 3 octobre 2020 @ ChangeAbout1

Christie a passé du temps avec Trump à préparer le débat de mardi dernier contre Joe Biden. Il était également à ce qui ressemble de plus en plus à un événement super-épandeur – la cérémonie de la roseraie de la Maison Blanche il y a une semaine où le candidat SCOTUS de Trump a été dévoilé Au moins 8 personnes présentes à l’événement ont désormais un COVID.

Comme nous l’avons signalé, le médecin de Trump vient de faire un révélation étonnante … que Trump a été testé positif il y a 72 heures … cela signifierait qu’il était positif mercredi et jeudi et qu’il a exposé des centaines de personnes – y compris celles qui ont assisté à une collecte de fonds – au virus.

Publié à l’origine – 9h24 PT