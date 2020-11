Chris Columbus assure qu’il a déjà écrit le scénario de Gremlins 3 | Réforme

Le réalisateur Chris Columbus a annoncé qu’il voulait faire le film de “Gremlins 3“Et il a déjà le script, il assure également que Gizmo sera une marionnette et non CGI donc cette troisième partie de l’histoire pourrait être réelle.

Comme vous vous en souvenez peut-être, depuis quelques années, il y a eu une rumeur selon laquelle ils feraient Gremlins 3, mais c’est un projet qui ne vient jamais juste de démarrer, mais au moins on sait qu’ils en préparent au moins un série animation intitulée “Gremlins: Secrets of the Mogwai”, qui en dira plus sur l’histoire et la mythologie de ces êtres particuliers.

Maintenant, dans une récente interview faisant la promotion de “The Christmas Chronicles: Part Two” de Netflix, le réalisateur Chris Columbus a avoué qu’il adorerait réaliser “Gremlins 3”, et a précisé qu’il avait déjà écrit un scénario.

De plus, si c’est lui qui prend les décisions, je commente qu’il n’utiliserait pas beaucoup de CGI pour donner vie aux créatures et qu’il ferait confiance aux poupées qu’elles utilisaient dans les années 80.

J’aimerais le faire. J’ai écrit un script, donc il y a un script existant. Nous réglons actuellement certains problèmes de droits, alors nous essayons simplement de déterminer quel serait le meilleur moment pour faire ce film. “

Je le ferais toujours de la même manière – je le ferais comme des marionnettes tangibles, pas comme des CGI. Vous savez que nous avons eu une scène image par image au début des Gremlins, mais je ne pense pas que cela utiliserait beaucoup de CGI dans Gremlins 3. “

Il y a peut-être quelques années, la décision de ne pas utiliser CGI aurait été controversée, cependant, il est clair que la série Disney + “The Mandalorian” et le personnage de Baby Yoda ont montré que l’utilisation des technologies traditionnelles n’est pas en contradiction avec les goûts des téléspectateurs actuels.

Il pourrait donc y avoir une vraie lutte pour savoir laquelle des deux poupées est la plus adorable et on ne peut qu’espérer ce qui pourrait arriver avec ce troisième film.

Et est-ce que bien qu’ils n’aient pas tourné de film depuis plus de 30 ans, les Gremlins sont l’un des personnages les plus aimés du cinéma et continuent d’être dans les mémoires.

C’est pourquoi, comme nous l’avons mentionné précédemment, une série animée est en cours d’élaboration pour la plate-forme HBO Max qui s’appellera «Gremlins: Secrets of the Mogwai».

Comme vous vous en souvenez, Gremlins C’était un film sorti en 1984, qui avait eu un grand succès en raison de son thème d’horreur et de comédie, en plus d’être tourné à Noël, il y avait donc une suite en 1990, qui n’avait pas le accueil attendu, mais cela a réussi à accrocher le public et malgré l’accueil il n’y a plus eu de livraisons.

Bien que jusqu’à présent il n’y ait aucune certitude qu’un troisième film puisse se produire, le succès de “ Gremlins: Secrets of the Mogwai ” pourrait encourager la plate-forme HBO Max à réaliser ce troisième film dans le style le plus classique des marionnettes de cinéma. précédent.

Gremlins comme mentionné est un film d’horreur de 1984 réalisé par Joe Dante, écrit par Chris Columbus et avec Zach Galligan et Phoebe Cates.

Il a été produit par Michael Finnell, tandis que Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Steven Spielberg étaient les producteurs exécutifs et la société de production Amblin qui venait de faire ET, l’extraterrestre était en charge de la réalisation du film.

Il est à noter que ce film mérite une mention spéciale pour le travail artistique dans la création des Gremlins et les critiques ont salué le travail de l’équipe dirigée par Chris Wallas, créateur de Gizmo, ainsi que le reste des créatures comme montré, par exemple, le prix Saturne a reçu.

