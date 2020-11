Chris Evans passe du bon temps avec sa famille pendant les vacances de Thanksgiving et la star de Captain America a même été farcie par un membre de sa famille pendant les vacances. Le frère d’Evans, Scott Evans a partagé une vidéo amusante sur son histoire Instagram dans laquelle son frère pouvait être vu “enfin” effrayé par son jeune frère.

Dans la vidéo en question, Scott se tient derrière un mur pour tenter d’effrayer son frère aîné. Il finit par faire peur à Evans après qu’il soit apparu derrière le mur pour crier le nom de son frère. Cela a incité la star des Avengers, qui pouvait être vue portant un débardeur gris, une casquette de baseball et un pantalon avec sa ceinture débouclée, à crier en réponse. Cependant, il a fini par rire de la situation à la fin. Scott a sous-titré la vidéo avec: “J’ai enfin eu une bonne frayeur sur ce gars. Et oui, même [Chris Evans] a besoin de déboucler sa ceinture après un grand repas de Thanksgiving. “

En plus de s’amuser un peu de bonne humeur avec son frère, Evans a également pris le temps de Thanksgiving pour remercier ceux qui ont soutenu sa carrière au cours des dernières années. Sur Twitter, il a écrit un message à ses abonnés dans lequel il les a remerciés et a reconnu les nombreuses choses pour lesquelles il est reconnaissant cette année: “Je suis infiniment reconnaissant pour tant de choses! Aimer la famille, les amis de longue date, une bonne santé et un chien parfait. Et aux plus grands fans, n’importe qui pourrait avoir, merci pour l’amour, le soutien, les encouragements et pour toujours être dans mon coin. “

Il n’est pas surprenant de voir qu’Evans a pu s’amuser avec son jeune frère, car le couple entretient une relation étroite. Vers le début de la pandémie COVID-19, Evans et Scott se sont mis en quarantaine ensemble et sont même apparus sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon pour s’engager dans un amusant “Défi des couples” pour voir à quel point ils se connaissaient. En mai 2020, Scott a parlé à Ask Men de sa relation avec la star de Marvel, notant que les deux étaient toujours proches.

“A la fin d’une journée d’école, c’est comme, pourquoi est-ce que j’inviterais un ami alors que j’ai des amis intégrés ici?” Scott a déclaré à la publication. «Mon frère et moi disons toujours que nous étions le premier ami de l’autre, le premier et le meilleur ami de l’autre. [And] Je me souviens encore où les choses commencent à se séparer, où il commence à se faire de vrais amis et je me dis: “ Oh, nous n’allons pas traîner éternellement tout le temps? ” Mais ensuite, cela s’est traduit dans notre vie d’adulte. Il y a toujours des bosses sur la route, mais nous sommes toujours restés très proches… probablement très proches. “