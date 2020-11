Chris Evans et l’olympienne à la retraite Alexandra Raisman ont juste passé du temps ensemble pour aider leurs amis à fourrure. Ils se sont associés pour une rencontre avec les chiens et ont regardé les animaux se promener ensemble. Evans a également essayé de serrer le chien dans ses bras, mais cela n’a pas fonctionné aussi bien que prévu.

L’olympien a publié une deuxième vidéo sur Twitter montrant les deux chiens ensemble. Le chien d’Evans, Dodger, a suivi le chien de Raisman, Mylo, avec sa queue remuant, se préparant à jouer. Pendant que les deux chiens jouaient, Evans a raconté la vidéo, en disant “soyez doux. Soyez doux.” Il a ensuite exprimé son enthousiasme à l’idée que Dodger ait un nouveau copain.

Meilleurs bourgeons @ChrisEvans ☺️ pic.twitter.com/PjTwvX23hq – Alexandra Raisman (@Aly_Raisman) 15 novembre 2020

Alors que les chiens ont passé des moments divertissants ensemble, Evans n’a pas tout à fait gagné l’affection de Mylo. Il a tenu le chien dans ses mains et a essayé de se blottir. Cependant, le petit Mylo détourna le visage.

“Ils sont trop mignons !!!” un fan a dit à propos des deux chiens jouant ensemble. Plusieurs autres ont exprimé leur appréciation pour les messages – bien qu’ils aient été beaucoup plus amusés par le pull qu’Evans portait dans les vidéos. Ils l’ont comparé à la tenue qu’il portait dans Knives Out. Certaines personnes ont également poussé leur appréciation un peu plus loin en photographiant le pull sur Captain America.

Gymnaste vedette, Raisman a fait tourner les têtes récemment lorsqu’elle a publié un article sur sa retraite sur les réseaux sociaux. Elle a dit qu’elle s’éloignait de sa carrière olympique et ne se rendrait pas à Tokyo. Elle a remercié les personnes qui l’ont aidée au cours de sa carrière et a déclaré qu’il était temps de commencer un nouveau chapitre.

“Un immense merci à mes fans – votre soutien a tout compté pour moi”, a déclaré Raisman. “Je suis très chanceux d’avoir pu faire quelque chose que j’aime depuis tant d’années et je suis excité pour la suite! Les 10 dernières années ont été un tel tourbillon que je n’ai pas vraiment traité tout ce qui s’est passé, et parfois Je me demande si je le ferai jamais. J’ai vécu une vie assez rapide et parfois je dois me rappeler de ralentir, de me déconnecter de la technologie et de prendre le temps d’apprécier ce que j’ai vécu et appris. “

Raisman a été une gymnaste très réussie au cours de sa carrière olympique. Elle a remporté deux médailles d’or et une médaille de bronze lors des Jeux olympiques de 2012 à Londres. Elle a ajouté trois autres médailles à sa collection (une d’or et deux d’argent) lors des Jeux olympiques de Rio de Janeiro.