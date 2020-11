Les fans paniquent à propos de Chris Evans et de son pull en maille torsadée lors de sa visite avec l’ancienne olympienne Alexandra Raisman. Evans an Raisman s’est récemment réuni pour une date de jeu de chien, et les fans ont rapidement remarqué qu’Evans portait le même type de pull qu’il portait dans le film Knives Out l’année dernière. Entre Evans dans ses vêtements confortables et les chiots qui traînaient, c’était pratiquement trop pour les fans à gérer.

Raisman a posté une vidéo d’Evans tenant son chien dans ses bras, portant un pull en maille torsadée blanc. Les commentateurs ont rapidement et avec enthousiasme souligné qu’il était similaire à celui qu’il portait en tant que Hugh Ransom Drysdale dans Knives Out. Le motif n’était pas tout à fait identique, et le pull réel d’Evans avait l’air plus récent, mais dans l’ensemble, Evans aurait pu être dans le personnage, en ce qui concerne les fans. Certains ont même plaisanté en disant que ce serait une mauvaise chose pour Raisman et les chiots.

Meilleurs bourgeons @ChrisEvans ☺️ pic.twitter.com/PjTwvX23hq – Alexandra Raisman (@Aly_Raisman) 15 novembre 2020

Quand Knives Out faisait fureur, Evans a dit à un intervieweur de PEOPLE qu’il avait gardé “tous les pulls” de sa garde-robe, donc il y a une chance que celui-ci soit vraiment du film. Dans une autre interview avec la BBC, il a reconnu que chaque fois qu’il en portera un, cela rappellera inévitablement le film aux fans.

«J’ai un petit peu de côté-yeux quand j’en porte un maintenant … Je pense que dans quelques années, je ne peux pas rester à l’écart», dit-il.

Le dévouement d’Evans à des vêtements d’extérieur confortables n’était qu’une raison de plus de l’aimer, pour de nombreux fans. Associé à son enthousiasme pour les chiens, c’était une tempête parfaite pour les médias sociaux. Evans consacre beaucoup de ses messages à Dodger, et Raisman fait de même avec son chien, Mylo. Ensemble, les deux sont peut-être devenus le plus grand événement de médias sociaux de la décennie.

Dodger & Mylo jouent la date @ChrisEvans 🤍 pic.twitter.com/hp8tfAPtW4 – Alexandra Raisman (@Aly_Raisman) 15 novembre 2020

“Il n’y a pas de meilleur chien que Dodger pour aider à socialiser Mylo! Voici encore plus de dates de jeu dans le futur”, a commenté un fan. Un autre a ajouté: “Je suis venu parce que Mylo et Dodger jouaient ensemble. Rester parce que Mylo est SI MIGNON! Et cette gentillesse doit être largement répandue.”

Raisman s’est occupé des médias sociaux ces derniers temps, depuis qu’il a annoncé qu’il se retirait des compétitions olympiques. Elle ne se rend pas à Tokyo chaque fois que les Jeux olympiques de 2020 sont reportés et cherche plutôt des moyens d’utiliser sa plate-forme publique pour de bon.

“Un immense merci à mes fans – votre soutien a tout compté pour moi”, a déclaré Raisman. “Je suis très chanceux d’avoir pu faire quelque chose que j’aime depuis tant d’années et je suis excité pour la suite! Les 10 dernières années ont été un tel tourbillon que je n’ai pas vraiment traité tout ce qui s’est passé, et parfois Je me demande si je le ferai jamais. J’ai vécu une vie assez rapide et parfois je dois me rappeler de ralentir, de me déconnecter de la technologie et de prendre le temps d’apprécier ce que j’ai vécu et appris. “