Chris Evans s’est moqué du président Donald Trump sur Twitter samedi alors que Trump affirmait à tort qu’il avait remporté l’élection présidentielle de 2020. La course n’a pas été lancée par l’Associated Press, CBS News et la plupart des autres médias, mais Trump conteste les résultats sans aucune preuve en sa faveur. Ce week-end, la star de Captain America en avait assez.

“J’AI GAGNÉ CETTE ÉLECTION, PAR BEAUCOUP!” Trump a tweeté samedi, alors que Biden devait être le vainqueur. “Non, tu ne l’as pas fait. Tu as perdu,” répondit Evans. Le tweet de l’acteur a obtenu près d’un demi-million de likes et des milliers de retweets et de réponses. De nombreux fans étaient encore inquiets de l’élection eux-mêmes, bien que certains aient soutenu les affirmations erronées de victoire du président. Evans, qui est souvent politique sur les réseaux sociaux, a en fait reculé sur le sujet dans les heures qui ont suivi.

Non tu ne l’as pas fait. Tu as perdu. https://t.co/M1RQAaF6L8 – Chris Evans (@ChrisEvans) 7 novembre 2020

L’élection présidentielle de 2020 a été unique car la pandémie de coronavirus a poussé les électeurs à s’appuyer davantage sur le vote par correspondance et le vote anticipé. Cela a augmenté le taux de participation dans l’ensemble, ce que la plupart des gens considéraient comme une bonne chose pour l’engagement civique, mais cela a également posé des problèmes logistiques.

Certains États étaient bien équipés pour compter les bulletins de vote par correspondance et les bulletins de vote anticipés, ayant utilisé ces processus dans le passé pour faciliter les votes des membres du service militaire américain et d’autres qui ne pouvaient pas être présents à l’élection. Cependant, certains États n’avaient pas mis en place ces processus et ont été empêchés de les mettre en place à temps. En particulier, les États swing comme la Pennsylvanie et l’Arizona ont été empêchés de compter les bulletins de vote par correspondance à l’avance par leurs législatures d’État contrôlées par le GOP.

Cela a prolongé l’attente des résultats des élections et a semé la confusion chez de nombreux Américains. Alors que les journalistes préviennent depuis des mois que les résultats des élections de 2020 seraient lents à venir, beaucoup ont été surpris car ils ont attendu des jours pour connaître les résultats. La confusion a conduit certains à croire aux fausses déclarations de Trump sur les élections, mais jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve réelle de fraude électorale ou de falsification électorale de quelque nature que ce soit.

La campagne Trump est tout à fait dans son droit de continuer à poursuivre les recomptages et les poursuites dans certains États et villes, mais elle ment quand elle prétend qu’il y a des preuves de mauvaise gestion dans ces endroits. Dans le même temps, il est peu probable que ces poursuites inversent réellement les résultats de l’élection. Trump a 54 voix avant la victoire au collège électoral, ce qui signifie qu’il devrait découvrir une véritable falsification électorale dans plusieurs États pour compenser la différence. C’est presque que suffisamment de cas iront en sa faveur pour inverser les projections selon lesquelles Trump a perdu les élections.