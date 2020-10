Le single actuel de Chris Janson, “Waitin ‘On 5”, a pour but de célébrer le travailleur quotidien, et Janson s’est assuré que le clip de la chanson emboîtait le pas. Sorti le 2 octobre, le clip entremêle des images de Janson chantant avec des gens qui travaillent dur faisant leur travail, y compris le travail dans un restaurant, le soudage, l’agriculture et plus encore. «Tout le monde regarde ce tic tac tic / Plus ça va lentement, plus ça se rapproche», chante-t-il. “Nous allons craquer et sauter et lui donner une torsion / Waitin ‘on 5 pour commencer le 6.”

Alors que la vidéo se poursuit, la scène passe à l’après-midi, Janson chantant maintenant devant un drapeau américain alors qu’une fête en plein air fait rage. “J’ai tellement de respect pour les hommes et les femmes qui travaillent dur dans ce pays”, a déclaré Janson dans un communiqué. “Je suis fier de compter parmi eux des membres de ma propre famille, comme mon père et mon beau-père. Cette chanson et la vidéo sont ma façon d’honorer ce qu’eux et tant d’autres font chaque jour – et de les encourager à avoir un peu de plaisir quand le travail est terminé! “

Janson a écrit “Waitin ‘On 5” avec Craig Wiseman, Shy Carter et Tommy Cecil, et la chanson apparaît sur l’album 2019 de Janson Real Friends. En septembre, Janson a déclaré à PopCulture.com et à d’autres médias qu’il souhaitait publier la chanson afin de remonter le moral des fans pendant la pandémie de coronavirus.

“Je pense que c’est une excellente raison de sortir de la musique”, a-t-il déclaré. “Si vous sentez que les gens sont déprimés, donnez-leur quelque chose qui les élève.”

L’homme de 34 ans a ajouté qu’il “a écrit ceci pour 9 à 5 personnes, ce qui est la majorité du monde”. “J’y suis allé. J’ai été ce type une fois ou deux, donc je sais exactement ce que c’est,” expliqua-t-il. “Je ne pense vraiment à personne en particulier quand j’écris des chansons … avec ‘Waitin’ On 5 ‘, je n’avais personne en tête à part juste des gens que je connais en général, mon père inclus , beaucoup d’amis à moi. “

Janson a raconté qu’un de ces amis, un «gars de 9 à 5 ans», était chez lui ce matin-là. «Ce sont mes copains», dit-il. «Mes copains sont des héros de la classe ouvrière, des cols bleus. J’ai toujours essayé de faire de la musique pour les gens que je connais, les choses que je connais, les gens que j’aime et les gens que je côtoie quotidiennement . Donc ‘Waitin’ On 5 ‘était en quelque sorte une chose facile à écrire, ça n’a pas pris de temps. “