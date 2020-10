Un lutteur amateur s’est cassé les deux jambes récemment quand une entrée de ring s’est très mal passée. Sa famille et ses amis ont créé un GoFundMe pour fournir des fonds cruciaux, et l’une des plus grandes stars de la lutte professionnelle a contribué. Chris Jericho de l’AEW a fait un don de 2000 $ au fonds afin d’aider à couvrir la hausse des frais médicaux tandis que Joey Janela et Nick Jackson ont fait des dons de 250 $ et 500 $, respectivement.

Selon TMZ, Jericho a dit “C’était si terrible !!!!!” comme explication de la raison pour laquelle il est intervenu. Le lutteur amateur, Justin, a tenté de sauter de la corde supérieure d’un ring de lutte et de se poser sur le tapis. Ses deux genoux ont cédé et se sont pliés en arrière une fois qu’il a touché la surface. Il a depuis subi trois chirurgies et en a probablement une autre à l’horaire. Sa famille et ses amis ont également déclaré qu’il était possible que Justin doive se faire amputer les membres.

“Vous ou quelqu’un que vous connaissez un esprit libre absolu?! La vie de la fête et prêt à tout?! Eh bien, c’est notre Justin! Il était vraiment juste en train de s’amuser quand ses deux jambes étaient gravement cassées”, ont écrit les organisateurs de la campagne.

“Justin a été invité à participer à un événement de lutte amateur en direct le week-end dernier organisé par ses bons amis, lorsque la performance a été brusquement interrompue. Lors de son entrée, Justin a sauté et a filé de la deuxième corde du ring et quand ses pieds ont heurté la base de la structure, ses genoux pliés en arrière et ses deux jambes cassées! “

La page GoFundMe indique que Justin avait trois tiges et épingles placées dans sa jambe gauche. L’amputation n’est pas une garantie, mais c’est une possibilité. Quoi qu’il arrive, le lutteur amateur a un “séjour hospitalier minimum” de deux semaines. Entre les chirurgies, le matériel médical, rendant son ADA accessible à domicile et le manque d’assurance, les organisateurs de la campagne anticipent des frais médicaux dépassant 200 000 $.

“Bien qu’Internet ait été un mélange d’inquiétude et de cruauté désagréable, Justin est resté léger dans sa situation”, a poursuivi l’organisateur. “Cependant, aucune somme d’argent ne couvrira les dommages émotionnels qu’il continuera à endurer à la suite de cet horrible accident, donc toute offre aiderait.”

La campagne a permis d’amasser 11 772 $ sur l’objectif de 200 000 $ depuis la blessure de Justin. Il y a un terrain financier considérable à couvrir avant que les factures du lutteur amateur ne soient payées. Cependant, avoir une puce Jericho en si grande quantité aidera certainement la campagne.