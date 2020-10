Chris Lopez, qui partage deux fils avec Kailyn Lowry, la star de Teen Mom 2, semble prêt à sortir de relations «toxiques». Le joueur de 27 ans a partagé une citation sur son histoire Instagram jeudi sur la façon dont il est normal de ressentir de la douleur après avoir «lâché quelqu’un ou quelque chose». Lowry, 28 ans, et Lopez ont eu une relation difficile, réciproque, réciproque depuis 2015 et sont parents de Lux, 3 ans, et de Creed, né en juillet.

Lopez a partagé un mème avec une citation attribuée à Najwa Zebian, un auteur libano-canadien. “Si votre cœur vous fait mal après avoir lâché quelqu’un ou quelque chose, ce n’est pas grave”, lit-on dans la citation, rapporte InTouch Weekly. “Cela signifie simplement que vos sentiments étaient authentiques. Personne n’aime les fins. Mais parfois, nous devons mettre fin à des choses qui étaient autrefois bonnes après qu’elles sont devenues toxiques pour notre bien-être. Tous les nouveaux départs ne sont pas censés durer éternellement. Et tous personne qui entre dans votre vie est censée rester. “

Lopez et Lowry se sont récemment affrontés après que Lopez ait décidé de couper les cheveux longs de Lux sans sa permission. «Être parent avec un narcissique», a écrit Lowry sur son histoire Instagram, à côté d’une photo des cheveux courts de Lux. Dans une session Instagram Live, elle a dit que Lopez pouvait faire tout ce qu’il voulait pour elle, mais qu’elle devrait laisser son fils seul. “Fais ce que tu veux, non? Mais à la seconde où tu fais quelque chose à mon enfant, je vais sortir de mon personnage parce que tu utilises l’enfant comme un outil de manipulation”, dit-elle.

Lopez a répondu aux plaintes de Lowry concernant sa propre vidéo Instagram Live, disant qu’elle devrait être heureuse qu’il n’ait pas plus de cheveux coupés à Lux. «J’ai eu envie de couper les cheveux de mon fils, donc le fait que je lui ai coupé un peu les bords, elle devrait être heureuse de ne pas l’avoir fait scalper, d’accord? il a dit à ses disciples. “Soyons [on] certains vrais s—. C’est mon fils, donc si je décide de prendre une décision sur mon fils ou n’importe qui, je peux. “

En septembre, Lowry a déclaré que Lopez n’avait pas la garde de ses enfants et ne pouvait faire que des visites supervisées. Dans une interview avec Domenick Nati fin août, Lowry a déclaré que Lopez n’avait pas vu Creed depuis sa naissance. Elle a dit qu’ils ne communiquaient pas du tout. “Je pense juste que les gens font ce qu’ils veulent et que les actions parlent plus fort que les mots pour qu’il puisse aller sur Instagram en direct tout ce qu’il veut et dire que je garde son enfant loin de lui ou qu’il veut être là mais en fin de compte si c’est ce qu’il voulait faire, il y arriverait et il est la seule personne à pouvoir faire ou changer cela », a déclaré la star de MTV.