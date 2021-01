Le 29 juillet 2012, il est décédé à Paris Chris Marker, Cinéaste français qui de sa vie fut un artiste énigmatique et prolifique. Et c’est que plusieurs fois le nom de Chris Marker a été mis sous la loupe et des dizaines de théories ont été faites à son sujet. Cet artiste est né en 1921, une grande partie de sa carrière artistique a traversé une période sans Internet. Cela a ajouté à sa légende, et même son existence a été remise en question avec beaucoup d’empressement.

Aujourd’hui, Chris Marker est connu pour son travail fructueux et surprenant. Qui passait toujours des critiques et un regard unique sur le monde. L’une de ses premières œuvres était le court métrage Les statues meurent aussi, co-réalisé avec Alain Resnais. Cela a longtemps été critiqué en France pour sa position critique envers le colonialisme et l’écrasement social des cultures africaines.

Tout au long de sa carrière, il a réalisé des œuvres de fiction, mais aussi il est considéré comme l’architecte du “documentaire subjectif”. C’est-à-dire ce documentaire qui rassemble la propre vision du réalisateur et atteint des réflexions d’essai tout au long du film. On dit que tout au long de sa vie, il n’a pas donné d’interviews. Donc pendant longtemps, comme nous l’avons dit plus haut, on a dit que Chirs Marker n’existait pas. Ou que, d’une autre manière, son nom était plutôt une entreprise qui unifiait le travail d’un groupe de directeurs.

‘Twelve Monkeys’ et Chris Marker

«Douze singes» (1995) | Universel

Dans l’histoire du cinéma, cet artiste français est une institution. Un must pour les réalisateurs de documentaires et pour les amoureux du septième art en général. Parmi ses œuvres les plus marquantes figure le court métrage La Jetée de 1962. Un film qui inspirera plus tard Terry Guilliam pour son film Twelve Monkeys. Rappelons que ce film est sorti en 1995, avec Bruce Willis et Brad Pitt.

La Jetée, à l’image du film du mythique Monty Python, raconte une série d’expériences scientifiques menées à différents sauts dans le temps dans un monde post-apocalyptique. Plus tard en 2015, Twelve Monkeys a également été adapté dans une série télévisée. Qui a été diffusé pendant 4 saisons.

Marquer le révolutionnaire

Vers la fin des années 90, Chris Marker a utilisé la technologie numérique et réalise divers projets avec des matériaux interactifs. Un petit échantillon que cet artiste français ne respectait pas les standards du cinéma conventionnel, ni ne se lassait d’expérimenter avec les outils visuels à portée de main.

Il faut noter que une grande partie de son travail est socialement engagée et politiquement chargée. Beaucoup de ses œuvres étaient consacrées aux luttes sociales, telles que la Chine, Cuba et la Sibérie communiste. Il a également regardé les guerres de l’époque: le Vietnam et la Bosnie. Dans d’autres cas, il s’est intéressé au travail de deux autres géants du cinéma: Andrei TArkovsky et Akira Kurosawa, qu’il a filmé respectivement dans Une journée d’Andrei Arsenevitch (1999) et AK (1985).

Son dernier film enregistré est Chats perchés de 2004, sorti directement sur DVD. Un documentaire très intéressant sur quelques chats jaunes qui apparaissent peints sur les murs de Paris. Où Marker, qui a toujours exprimé son amour pour les chats, cherche l’origine de ces pintes et finit par capturer les événements politiques et internationaux de ces dernières années.

Ainsi, Chris Marker était et sera un artiste qui a toujours suscité un grand intérêt chez les cinéphiles. Son travail unique et surprenant nous raconte comment, dans tous les arts, il y aura toujours des créateurs qui ne sont pas seulement innovants dans leur domaine. Au contraire, ils deviennent des légendes, des personnages qui transcendent le temps. C’est-à-dire des influences qu’il vaut la peine de connaître, de revisiter et de regarder de très près, autant que possible.

