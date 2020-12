Chris Pérez lance un message avant la première de “Selena: La Serie” | Instagram

Vendredi dernier, 4 décembre, la nouvelle production Netflix, “Selena: La Serie”, est sortie, au milieu de cette agitation, Chris Pérez, le veuf de l’appel “Reine du Tex Mex«Il réagit et envoie un message à tous les fans de sa femme qui l’était il y a plusieurs années.

C’est le guitariste Chris Pérez qui s’est manifesté ces derniers jours avec un message dédié aux millions de fans qui ont sûrement couru pour voir l’histoire controversée inspirée par le chanteur. Selena Quintanilla.

Une version soutenue par la famille Quintanilla, qui une fois de plus depuis le dernier film sur sa vie, en 1997, s’est impliquée dans cette nouvelle version.

De son côté, le musicien a écrit à tous les fans de sa femme, qui pour la deuxième fois arrive sur la plateforme de Netflix.

J’espère que vous apprécierez la série, a écrit le mari de la célèbre star de la musique Tejano, Selena Quintanilla, mieux connue sous le nom de «La reine du Tex Mex».

L’artiste, qui appartenait autrefois au groupe des “Selena et les Dinos«Où précisément il a rencontré le chanteur principal du groupe, qu’il a épousé en secret le 2 avril 1992 après que le père du chanteur, Abraham Quintanilla, se soit opposé à leur relation.

Ce furent des années difficiles pour le musicien après le départ fatal de la légende de la musique, Chris Perez La même chose qu’elle a maintenant souligné «elle espère que le public jouira de tout l’héritage qu’elle a laissé dans plusieurs générations futures». La preuve en est qu’un large public qui l’admire aujourd’hui ne la connaît que par sa voix et les souvenirs de certaines images.

Chris a également partagé certains de ses souvenirs de son expérience de travail avec le groupe Quintanilla.

Très bien, voici mon avis à ce sujet. J’ai adoré leur musique avant même de rejoindre le groupe. J’étais intrigué par le fait que son frère avait son nom sur tout en tant que producteur. Le claviériste Ricky Vela était mon héros en matière de musicalité. Leur père a fait un bruit incroyable quand je suis allé les voir lors d’un événement à San Antonio », a-t-il commencé dans son poste.

C’est à travers son compte Instagram, où Chris, actuellement âgé de 51 ans, a partagé l’affiche de la nouvelle série lancée via le service de streaming populaire, il a également révélé certaines de ses expériences dans le temps où il est resté dans le bande de Selena et ses frères.

À travers le message, Pérez a déclaré qu’il avait acquis de grands enseignements de Roger García, un guitariste avant lui, dans les premières années du groupe.

J’ai beaucoup appris en jouant les rôles de leur guitariste Roger Garcia et en faisant tout mon possible pour l’étirer encore plus. Ils avaient un batteur qui avait beaucoup de rythme (Suzette est vraiment un dur à cuire). Joe [Ojeda] et Pete (Astudillo) a apporté le «plus» et a ajouté une dimension complètement différente. De plus, Pete a écrit des paroles incroyables … et elles sonnaient LOURDES », a-t-il ajouté.

De même, Christopher Gilbert Pérez, (Chris Perez) a réitéré qu’il aura toujours un grand respect pour le groupe auquel il appartenait, ainsi que pour toutes les personnes impliquées, a-t-il souligné dans la publication qui en ajoute plus de 67 291 «J’aime ça.

Allez-vous voir la série?

L’ancien mari de la star de la musique a révélé dans une interview au site Austin 360 qu’il ne savait pas s’il la verrait, laissant entendre que même après 25 ans, cela devient parfois un sujet difficile.

C’est une chose délicate pour moi, et je suis sûr que votre famille ressent la même chose. Il y aura des moments difficiles et, sans avoir vu le scénario, je ne veux pas être pris au dépourvu. Je sais pertinemment que l’histoire que je sais est inspirante, puisque Selena elle-même l’a racontée », était quelque chose de ce qu’il s’est exprimé.

“Selena: une fille pleine de rêves”

L’histoire de “Selena: The Series” capture la vie et la trajectoire de l’un des plus grands représentants de la musique Tejano, qui sera racontée en deux parties.

La nouvelle production met en lumière le parcours de Selena avant et après être devenue la soi-disant «Reine du Tex-Mex», une jeune Américaine d’origine mexicaine qui a de grands rêves et une voix privilégiée.

La série est produite par Campanario Entertainment en plus de la collaboration de Suzette Quintanilla, la sœur de Selena, Jaime Dávila, Rico Martinez, Simran A. Singh et Moisés Zamora.

Il met en vedette Madison Taylor Baez (Selena dans son enfance) et plus tard, Christian Serratos, Gabriel Chavarría (AB Quintanilla), Ricardo Chavira (le frère aîné de Selena) jouera Abraham Quintanilla, le patriarche de la famille, Noemí González (Suzette Quintanilla) et Seidy López (Marcela Quintanilla, mère des artistes.)